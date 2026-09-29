NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、読者に新たなコミックとの出会いの場を創出したいという想いから、「次にヒットする作品はこれだ!」というネクストブレイクを読者の投票で決める『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2027』を開催する。本開催に伴い、2026年9月29日～11月24日(火)の期間に投票を実施する｡

今年で10周年!『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2027』

出版社54社が、「2027年にヒットしそうな電子コミック」を推薦し、皆さまがその作品を読んで、ネクストブレイクだと思う作品へ投票を行う。数が最も多い作品を「みんなが選んだ2027年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞で、今年で10周年を迎えた。

今年から、従来の「男性部門」「女性部門」「BL部門」「TL部門」に加え、これまでの「異世界部門」を「異世界男性部門」「異世界女性部門」へと拡充し、より幅広い作品を対象とした部門構成へと進化。

さらに、投票方法もリニューアルする。これまでは1部門につき1作品ずつの投票でしたが、今年からは部門を問わず、好きな6作品に投票することが可能だ。

また、投票期間中は、エントリー作品を1巻以上無料または立ち読み増量で楽しめるほか、対象作品に使える「5冊30％OFFクーポン」を配布する。さらに、6作品への投票で最大100ポイントをプレゼントするほか、6票すべて投票した方には「50％OFFクーポン」を進呈。エントリー作品をお得に楽しみながら、気になる作品に投票ができる。

過去の大賞受賞作品＞

2018年『かわいいひと』

2019年『LV999の村人』

2020年『酒と恋には酔って然るべき』

2021年『十億のアレ。～吉原いちの花魁～』

2022年『只野工業高校の日常』

2023年『noicomi鬼の花嫁』

2024年『ホタルの嫁入り』

2025年『拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます』

2026年『継母の心得』

『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2027』投票サイトおよび概要

企画名 : みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2027

投票期間 : 2026年9月29日(火)～11月24日(火)

部門 : 男性部門､女性部門､異世界男性部門､異世界女性部門､BL部門､TL部門

エントリー作品数 : 100作品

投票方法 : 投票サイトの投票ボタンをクリック

作品推薦出版社(※五十音順､敬称略):アース・スター エンターテイメント、アイプロダクション、秋田書店、Amazia、アルファポリス、一迅社、SBクリエイティブ、EVOパブリッシング、宙出版、オーバーラップ、乙女ドルチェ・コミックス、海王社、KADOKAWA、GANMA!、幻冬舎コミックス、コアマガジン、コアミックス、講談社、コミックルーム、シーモアコミックス、集英社、シュークリーム、秋水社ORIGINAL、小学館、少年画報社、CLLENN、新書館、新潮社、スクウェア・エニックス、スターツ出版、大誠社、大洋図書、竹書房、TOブックス、DPNブックス、徳間書店、ナンバーナイン、日本文芸社、白泉社、パチカ、ビーグリー、ファンギルド、双葉社、ふゅーじょんぷろだくと、ブライト出版、フロンティアワークス、ぶんか社、芳文社、マッグガーデン、マンガボックス、メディアソフト、モバイルメディアリサーチ、ライブコミックス、リブレ

エントリー作品(※敬称略)

男性部門

「異世界」を除く「少年」「青年」コミックの部門。

女性部門

「異世界」を除く「少女」「女性」コミックの部門。

異世界男性部門

「異世界」の「少年」「青年」コミックの部門。

異世界女性部門

「異世界」の「少女」「女性」コミックの部門。

BL部門

ボーイズラブ作品の部門。

TL部門

ティーンズラブ作品の部門。

『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2027』を盛り上げる施策

全エントリー作品1巻以上無料または立ち読み増量

エントリー作品続刊購入にも使える5冊30％OFFクーポンプレゼント

作品への投票で最大100ポイントをプレゼント

票全て投票いただいた方には､1冊50%OFFクーポンをプレゼント)

コミックシーモア公式Xアカウントにて 『電子コミック大賞2027 Amazonギフトカードキャンペーン』実施中

詳しくは特設サイトまたはコミックシーモア 公式X アカウントを確認すること。