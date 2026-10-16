Vライバープロダクション「NexuStella(ネクサステラ)」の設立3周年イベント「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2026 -つながる星たちと、まだ見ぬ景色へ。」が12月27日、東京・ENSQUAREにて開催される。

「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2026 -つながる星たちと、まだ見ぬ景色へ。」

人気Vライバーとのコミュニケーションを満喫できるコンテンツを多数用意

「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2026 -つながる星たちと、まだ見ぬ景色へ。」は、「NexuStella」所属ライバーが参加するほか、オリジナルグッズの販売や、ライバーとおしゃべりができるコーナーの設置など、人気Vライバーとのコミュニケーションを満喫できるコンテンツが多数用意される。

また、当日「NexuStella」公式YouTubeにて配信される特別番組では、Vライバーによる音楽ライブやバラエティ企画などが行われ、現地に足を運べないリスナーも配信を通じて一緒に満喫できる内容となっている。