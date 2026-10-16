Vライバープロダクション「NexuStella(ネクサステラ)」の設立3周年イベント「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2026 -つながる星たちと、まだ見ぬ景色へ。」が12月27日、東京・ENSQUAREにて開催される。
人気Vライバーとのコミュニケーションを満喫できるコンテンツを多数用意
「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2026 -つながる星たちと、まだ見ぬ景色へ。」は、「NexuStella」所属ライバーが参加するほか、オリジナルグッズの販売や、ライバーとおしゃべりができるコーナーの設置など、人気Vライバーとのコミュニケーションを満喫できるコンテンツが多数用意される。
また、当日「NexuStella」公式YouTubeにて配信される特別番組では、Vライバーによる音楽ライブやバラエティ企画などが行われ、現地に足を運べないリスナーも配信を通じて一緒に満喫できる内容となっている。
【編集部MEMO】
17LIVEはVTuber含むVライバー事業を注力事業の柱のひとつとしており、2023年12月1日にVライバーおよびVTuberの総合的なマネジメントを行うプロダクション「NexuStella」を設立。「NexuStella」は「新しい輝き」で感動を届けるVライバープロダクションで、「武士来舞(BUSHILIVE)」「GanGun Girls(ガンガンガールズ)」「NexuStella Colorful(通称：ネクカラ)」といった個性豊かなユニットが所属しており、歌唱・トーク・ゲーム実況などの配信ジャンルを中心に「17LIVE」やYouTubeなどのプラットフォームにて日々活躍している。