ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『V大祭〜イチナナVライバー 7th Anniversary〜』が9月26日、東京・神田明神ホールで開催された。

星川める

お笑い芸人のストレッチーズがMC

「17LIVE」の「Vライバー」ジャンル設立7周年を記念して開催されたこのイベント。会場となった神田明神ホールでは、「お祭り」をテーマに、イチナナVライバーとコラボレーションしたやぐらや縁日風のブースが設置された。

そして、イベント会場内のステージでは、お笑い芸人のストレッチーズがMCを務め、Vライバージャンルでの7年間の思い出の写真や、ライバー・リスナーから贈られたファンアート、お祝いメッセージをまとめたメモリアル動画の放映や、来場者参加型のクイズ企画、オンラインイベント「V大祭〜イチナナVライバー 7th Anniversary〜」の上位入賞者の表彰式などが行われた。

「イチナナリーグ」と「イチナナボンバー」

クイズ企画では、答えが5文字の常識問題を1人1文字ずつ回答する「イチナナリーグ」と、答えが5つある以上ある常識問題を順番に回答する「イチナナボンバー」を実施。

「イチナナリーグ」は、「Vtuberが配信を始める前に決める、名前・年齢・性格などのことを?」という問題に対し、参加者たちから「わからない」の声が相次いだ(※答えは「キャラ設定」)。続いて、「好きすぎて情熱が爆発してしまうファンのことを?」という問題が出題。正解は「限界オタク」だったが、こちらの問題も参加者たちは頭を抱えていた。

また、「イチナナボンバー」は、観客参加型の企画で、会場に集まった観客とVtuberが協力しながら正解を目指し、大いに盛り上がった。

総合ランキング1位は星川める

イベントの最後は、今年6月にアプリ内で実施したオンラインイベント『V大祭〜イチナナVライバー 7th Anniversary〜』の表彰式が行われ、エージェンシーランキング、新人ランキング、総合ランキングの各上位入賞者に、17LIVEのジャン・ホンフイ代表取締役よりトロフィが授与された。

総合ランキング1位に輝いた星川めるは、「今回、1位という素晴らしい順位をいただけて、うれしいです」と喜びのコメント。前回、前々回ともに2位という結果に悔しい思いをしてきたが、「7周年イベントで初めて、悲願の1位をとることができました。感極まって、泣いちゃいましたが、ここまであきらめずに走り続けてきて良かったです。継続は力なりをここで証明できたと思います」と胸を張った。