Vライバープロダクション「NexuStella(ネクサステラ)」の設立2周年記念イベント「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 - 2025 - 君と星たちのつながりが、答えを導く」が6日、都内で開催された。

「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 - 2025 - 君と星たちのつながりが、答えを導く」会場の模様

武士来舞(BUSHILIVE)やNexuStellaが登場

「君と星たちのつながりが、答えを導く」をテーマに、NexuStella所属のVライバーとファンとの絆をさらに深めるべく開催されたこのイベント。武士来舞(BUSHILIVE)、NexuStella Colorful、V-iii、ぽらりすぱれっとが登場し、1対1で会話できる「おしゃべりコーナー」でファンとの交流を図った。

ステージイベントは2部制で構成され、第1部では来場者参加型のクイズ大会や歌唱ステージなどのレクリエーションを実施。第2部では、各種配信実績をもとにした上位入賞者へのアワードが行われた。

第1部のレクリエーションパートは、「2024年12月～2025年5月の出来事振り返り」と、「2025年6月～2025年11月の出来事振り返り」の前後半に分かれて進行。

前半パートには、火織信華(武士来舞)、奏樺ロイ(NexuStella Colorful)、鴉羽米丸(NexuStella Colorful)、羽星のあ(NexuStella Colorful)、陽珠リノハ(V-iii)、後半パートには、青門天雀(武士来舞)、桃羽ひでまる(武士来舞)、茜あすか(NexuStella Colorful)、ホーリー・ドーナッツ(NexuStella Colorful)、桃花スイ(V-iii)が登場した。

武士来舞の衣装リニューアル、NexuStella Colorfulのオリジナル楽曲リリース

前半パートでは、「NexuStella 1周年配信ステージ」や、2024年冬のコミックマーケットに出展したエピソードなどで盛り上がる。武士来舞のリニューアル衣装のビフォーアフター画像も映し出され、信華は「あれから1年経っている。早かったなあ。引き続き前向きに、楽しく頑張っていきたい」と改めて意気込みを語った。

2024年はV-iii関連の活躍も目覚ましく、リノハは、V-iiiの公式アカウント・星澤リムがメンチニキと12月に海の中でコラボしたことや、V-iiiの3周年イベント「V-iii Award 2024-2025～推しは推せる時に推せ! ～」の開催などを振り返った。

さらに、昨年発表されたNexuStella Colorfulのオリジナル楽曲「イニミニマニモ」の映像も上映され、のあは「速すぎて歌うのが難しい」とポツリ。また、のあは「マイクラ企画」が特に楽しかったと回顧した。

NexuStella Colorfulにとって初の単独オフラインファンミーティングについても話題に上がり、ロイは「“初めてイベントに来ました”って人がいて、本当にうれしかった」と笑顔を見せた。

来年の目標として、米丸は自身が主催した『R.E.P.O.』(ホラーゲーム)の第2回大会を開催したいと意気込みを語り、ここで前半パートは終了となった。

茜あすか「NexuStellaはかなりパワーアップした」

後半パートでは、NexuStellaの事務所イベント「NexuStella総力戦～絶対負けられない戦いがそこにある～」や、公式番組『ねくすてカタログ!』の配信などを振り返った。また、NexuStella全体として、2026年は17LIVEオフィスにて交流会やイベントを複数実施すること、さらに公式YouTubeを再始動することも発表された。

天雀は、武士来舞の活動2周年カラオケ大会に触れ、「ミニカラオケ大会みたいな雰囲気で、すごく楽しく歌えました。当時のワクワク感を、ぜひアーカイブで追体験してほしいです」とコメント。さらに、武士来舞は2026年3月上旬に単独ライブを実施すると発表し、ひでまるは「今回で2回目なんですけど、来年も開催できて本当にうれしいです。応援ありがとうございます」と感謝を述べた。

スイは、「V-iii 推し活フェス シチュエーションボイス配信」の裏側についても言及。同じ台本ながら、メンバーそれぞれの個性が文章や語気に表れ、個性が炸裂する仕上がりになっていたと解説した。また、V-iiiとぽらりすぱれっとがNexuStellaに加入したことについては、「みなさんとお話できる機会が増えて、輪が広がってうれしい」と喜びを表現した。

この1年を振り返ったあすかは、「1周年のときと比べて、NexuStellaはかなりパワーアップしたよね。リスナーのみんなの熱量も確実に上がっていると思うので、3周年に向かって全力で走るから、これからも応援してください」と呼びかけた。

最後は、ホーリー・ドーナッツが「2周年を迎えられたのは、みんなが応援してくれたから。本当にありがたく思っています。これからも、みんなと楽しい時間を過ごしていけたらうれしいです」と締めくくり、第1部のレクリエーションパートは温かな空気の中で幕を下ろした。

合計5部門を表彰

そして、第2部のアワードパートでは、2024年12月～2025年11月の期間における各指標の上位3名の入賞者を表彰。表彰部門は、「YouTube合計再生時間」「YouTubeチャンネル登録増加数」「17LIVE合計ギフティング人数」「17LIVE合計配信時間」「17LIVEベイビーコイン数」の合計5部門となる。

「YouTube合計再生時間」



第1位:火織信華

第2位:青門天雀

第3位:茜あすか

「YouTubeチャンネル登録増加数」



第1位:青門天雀

第2位:火織信華

第3位:龍ヶ崎ひなた

「17LIVE合計ギフティング人数」



第1位:美月ユキノ

第2位:ホーリー・ドーナッツ

第3位:羽星のあ

「17LIVE合計配信時間」



第1位:逢坂らぶら

第2位:ましろおにょ

第3位:天ノ帝リノ

「17LIVEベイビーコイン数」



第1位:火織信華

第2位:桃羽ひでまる

第3位:青門天雀