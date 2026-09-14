ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が25日、Vライバージャンル設立8周年を記念するリアルイベント「V大祭〜イチナナVライバー 8th Anniversary〜」を、東京・浅草花劇場にて開催する。

「V大祭〜イチナナVライバー 8th Anniversary〜」

ランキングで上位入賞を果たしたVライバーたちが大集合

「V大祭〜イチナナVライバー 8th Anniversary〜」には、通年開催の「イチナナVライバー Award 2026」内にて、2026年1月〜6月に実施された「イチナナVライバー 8th Anniversary」の「総合ランキング」「新人ランキング」で上位入賞を果たしたVライバーに加え、6月までのVライバー限定オンラインイベントでプライズを獲得したVライバーたちが大集合。

会場では、ID入りの提灯の装飾や総勢111名のライバーが彩るフォトスポットが会場を彩り、お祭り気分を存分に味わえる空間となっている。当日は、豪華景品が当たるスタンプラリーや輪投げブース、メッセージボードのほか、イベント限定のノベルティ配布など、イチナナVライバーを満喫できるコンテンツを多数用意される。

さらに、当日「17LIVE」で公式配信される特別番組では、MCにお笑いコンビ・ぐりんぴーすを迎え、Vライバーによるバラエティ企画やメモリアル動画の公開など、現地に足を運べない人も「V大祭」を一緒に満喫できる内容となっている。