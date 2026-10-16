ファミリーマートは10月20日、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」(465円)を宮崎県・鹿児島県を除く全国約16,100店舗にてリニューアル発売する。

「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」をリニューアル

同社のチルド弁当は、配送段階から販売までチルド温度帯(10℃以下)で温度管理をしている。それにより、お弁当の消費期限が通常の2倍以上長くなり、買い置きニーズにも適した商品となっている。

今回、弁当カテゴリ年間販売数第1位の「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」(465円)のチルド弁当化を行った。野菜の甘みや肉の旨みに、30種類以上のスパイスをきかせ、奥深い味わいに仕上げたカレー。味わいや美味しさはそのままに消費期限を延長し、10月20日から宮崎県・鹿児島県を除く全国約16,100店舗にてリニューアル発売する。

「ファミコロ」半額レシートクーポンがもらえる

「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」ーを1個買うごとに次回使える「ファミコロ」半額レシートクーポンがもらえる。発券期間は10月20日～11月2日。使用期間は10月20日午前7時～11月9日。

「ファミマ・ザ・海苔弁当」が9日間で100万食突破

さらに、ファミマルのお弁当史上最速のスピードで累計販売数100万食を突破した「ファミマ・ザ・海苔弁当」(498円)は、昨今の物価高騰が続く中、日常のランチ代を抑えながらも満足感のある食事を楽しみたいというニーズの高まりを受け、購入しやすいワンコイン価格で、ボリューム感とこだわりの美味しさを楽しめる商品として、何度も試作を重ねて開発された。ごはんにちくわの磯辺揚げ、白身魚フライ、コロッケ、ゆで玉子など、王道のおかずを盛り合わせた。さらに、ごはんの上に特製の醤油タレと削り節、海苔を合わせることで、風味豊かな味わいに仕立てている。