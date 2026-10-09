ファミリーマートは10月13日、大阪の民放FMラジオ局FM802の人気番組「BRIGHT MORNING」とコラボした全4種類を関西地方(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県(一部店舗を除く))、三重県(一部店舗)のファミリーマートで発売する。

同番組とコラボレーションし、DJ内田絢子さんも大の海老好きであり、関西では海老の消費量が多いことから「海老」をテーマにした全4商品を開発した。

「海老の旨み広がる大きなおむすび海老マヨネーズ」(318円)は、海老ガラのたれを使用し炊き上げたごはんに、味のアクセントとしてレモン果汁を加えた海老マヨネーズを合わせた大きなおむすび。

「W海老フライ&グラタン弁当」(598円)は、タルタルソースをかけた海老フライを2尾使用。メインに海老風味のマカロニグラタン、コロッケを合わせた食べごたえのある洋風弁当。

「海老フライとたまごのサンド」(348円)は、海老フライサンドとたまごサンドの2層を合わせたサンドイッチ。海老フライの層にはまろやかな味わいのオーロラソースを合わせ、海老の美味しさを引き立てる仕立てにした。

「冷たいまま食べる海老マヨとトマトクリームペンネ」(338円)は、海老の旨みを引き立てる甘めの味付けのマヨソースを合わせた海老マヨと、コクのある海老トマトクリームソースで仕上げた奥深い味わいのペンネを一緒に味わえる商品。

FM802 DJの内田絢子さんは、次のようにコメントを寄せている。

「ファミマとのコラボを発表したときのリスナーの皆さんの喜びリアクションの凄さ!!『ワンハンドで食べられる系希望!』『ランチにもってこいのお弁当が嬉しい!』などリスナーの皆さんからいただいたアイデアと、私の大好きな海老の食感、風味、ボリュームをぎゅっと詰め込んだ、新しい海老の美味しさと出会える4つのメニュー!!実は、海老のイラストも描かせていただきました。食欲の秋、朝食やランチ、オフィスやレジャー、夜の晩酌のお供に、ラジオを聴きながら、いろんな海老の美味しさを楽しんでいただけたら嬉しいです」(内田絢子氏)