ファミリーマートは10月13日、中国放送のラジオ番組「平成ラヂオバラエティ ごぜん様さま」とコラボレーションしたお弁当、おむすび、スイーツを中国地方(山口県の一部除く)のファミリーマートで発売する。

「ごぜん様さま弁当」第4弾が登場

過去3回実施した同コラボ企画。第4弾では、番組パーソナリティのキーフレーズ「〇〇〇マッスル!!!」をモチーフに、「今日も笑顔でいただきマッスル!～食べて大満足～」をコンセプトとして4品を発売する。

「いただきマッスル!南蛮・麻婆よくばりミックス弁当」(698円)は、ピクルスでアクセントをつけたタルタルソースを添えたチキン南蛮、スパイスの香りを効かせた麻婆豆腐、塩だれで漬け込んだ豚バラの炒めと色々な味が楽しめるお弁当。

「いただきマッスル!大きなおむすび 梅ひじき(もち麦入り)」(265円)は、だしで炊き上げたもち麦入りのごはんにカリカリ梅、しそひじきなどを混ぜ込んだ大きなおむすび。

「いただきマッスル!焼きめし」(198円)は、たまご、ねぎ、紅ショウガなどを入れラードで香ばしく炒めた焼きめしのおむすび。

「ザクザククッキーレモンサンド(瀬戸内産レモンの果汁入りゼリー使用)」(225円)は、レモンバタークリームと瀬戸内産レモンの果汁入りゼリーをクッキーでサンドした甘酸っぱいデザート。ザクザク食感のクランブルとアーモンドクランチをトッピングで食感も楽しめる。

抽選で限定オリジナルグッズが当たるキャンペーン

抽選で番組オリジナルグッズなどが当たる

同コラボ商品を含む税込1,000円以上の購入レシートを1口として、商品パッケージ記載のQRコード(専用サイト)より応募すると、抽選で番組オリジナルグッズなどが当たる。応募期間は2026年10月13日～11月2日の21日間。

特賞の「限定オリジナルブライトコート」(ブラック、ネイビー)は各2名。A賞の「限定オリジナルてぬぐい」(グリーン、ブルー)は各10名に当たる。

オリジナルステッカーを配布

広島県内及び山口県岩国市のファミリーマート約260店にて、同コラボ商品を含む税込1,000円以上の購入者に、先着順で「ステッカー」を1枚プレゼントする。

第1弾ステッカーは、月曜日パーソナリティ、火曜日パーソナリティの2種。第2弾は水曜日パーソナリティ、木曜日・金曜日パーソナリティの2種、第3弾は月曜日～金曜日のパーソナリティをシャッフルしたステッカー2種を用意する。

配布期間は、第1弾が2026年10月13日～19日、第2弾が10月20日～26日、第3弾が10月27日～11月2日。ステッカーがなくなり次第配布終了となる。

中国地方限定でオリジナル動画を店内で放映

「ファミマTV」は、全国47都道府県に広がる同社の店舗ネットワークを活かした、日本最大級のデジタルサイネージメディア。商品・サービスの広告や、エンタメ情報、アート、ニュースなど、さまざまな映像コンテンツを配信している。

今回、コラボ商品の発売日に合わせて、中国地方全県でオリジナルPR 動画(15秒)を配信する。

なお、広島県はラジオ番組「ごぜん様さま」の放送地域という地域特性を活かし、番組に特化した特別バージョンにて放映する。その他の中国地方4県(岡山県、島根県、鳥取県、山口県)では同コラボ商品に焦点を当てた動画を放映する。

また、広島県のファミマTV非設置店舗では、「店内放送」にてコラボ商品を紹介する。