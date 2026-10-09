ファミリーマートは10月13日より、北陸地方(富山県、石川県、福井県)の地元食材を使用した商品や、地域で親しまれている名店の味を再現した新商品全6品を、北陸地方のファミリーマートで順次発売する。

地元食材の魅力と地域の人気メニューを存分に楽しめる6商品が登場する。地域メニューでは、福井県敦賀市にある名店「中華そば 一力」監修の「中華そば」(630円)や、石川県で人気の老舗洋食店「キッチンユキ」監修の「ハントンベーキライス」(698円)、富山県の有名店「麺家いろは」監修の「富山ブラック焼そば」(430円)の3種類をラインアップした。

中華そばは、豚肉や鶏肉の旨みがきいた醤油ベースのスープに、ブラックペッパーが味わいのアクセント。トッピングには、チャーシュー、メンマ、ねぎ、紅しょうがを合わせた。

「中華そば 一力 監修 中華そば」(630円)

ハントンベーキライスは、ベーコンや玉ねぎの旨みがきいた「ベーキライス(醤油ベースの焼めし)」に、しっとりとした玉子シートにケチャップ、白身魚フライ、タルタルソースを合わせた。

「キッチンユキ 監修 ハントンベーキライス」(698円)

富山ブラック焼そばは、醤油に煮干しや魚醤などを配合し、魚介の旨みをきかせたタレに、コシのある太麺をあわせた。ブラックペッパーを麺に和え、トッピングにも使用し、パンチのある味わいを表現した一品。

「麺家いろは 監修 富山ブラック焼そば」(430円)

県産食材を使用した商品では、「福井県産とみつ金時 おいもチップス」(298円)や、「ふんわりパン とやまの牛乳入りホイップ&苺ジャム」(158円)、「加賀棒ほうじ茶 大きなエクレア」(298円)の3種類を発売する。

おいもチップスは、福井県産さつまいもの「とみつ金時」を使用。薄切りにしたとみつ金時を油で揚げ、鳴門の塩を一振りした。素材そのものの味わいを楽しめる、おやつ感覚のさつまいもチップス。

ふんわりパンには、富山県の牛乳「とやまの牛乳」を使用。コクのあるミルクホイップクリームに、苺ジャムをあわせたふんわりとした食感のパン。苺ジャムの甘酸っぱさが、味わいのアクセントとなっている。

大きなエクレアには、石川県で焙煎した「加賀棒ほうじ茶」を使用。加賀棒ほうじ茶を使用した香ばしさのあるクリームのエクレア。たっぷりのほうじ茶クリームを楽しめる、ボリュームのある仕立てに。