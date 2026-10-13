10月も中盤。秋めいた日も増え、特に朝晩はひんやりとした空気を感じる機会も多くなりました。紅葉狩りなど、この季節ならではの行楽にも絶好のタイミング。SNS映えするスイーツ片手に、身近な紅葉スポットに出かけてみるのもいいですね。

2026年10月の新作5品まとめ(10月13日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで10月13日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年10月のスイーツ新商品まとめ

しみじゅわ食感の4個入りフレンチトースト、「ファミマの無限クリーム」使用のケーキ、チョコとマカダミアが入ったソフトクッキー、和テイストを楽しめる大容量しろくまなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「しみじゅわフレンチトースト4個入」(190円)

価格 : 190円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

4個入りのフレンチトースト。たまごと牛乳を加えたコクのあるフレンチ液に、フランスパンを浸して焼き上げています。

「ほぼクリームのケーキ」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

10月13日スタートの「ファミマの無限クリーム※」対象商品。"ほぼクリーム"という仕立てのケーキです。スポンジで生クリームをサンドし、天面にミルク感のあるホイップクリームを絞っています。

※無限クリーム：もっとおいしいスイーツを届けるため、8年ぶりに刷新したホイップクリームと、新たにブレンドした生クリームの総称。リッチで濃厚な味わいと、ふわっとなめらかなくちどけを両立した、まさに無限に食べられるおいしさに仕上げました。

「生クリームロールケーキ」(213円)

価格 : 213円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「ファミマの無限クリーム」対象商品。ふんわり口どけの良い生地に北海道生クリームを詰めたロールケーキです。

「チョコとマカダミアのソフトクッキー」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

チョコチップとマカダミアナッツが入った、しっとり食感のクッキーです。

「丸永製菓 しろくま きなこわらびもち」(388円)

「丸永製菓 しろくま きなこわらびもち」(388円)

価格 : 388円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

和テイストをたっぷり楽しめる大容量しろくま。京碾ききなこを使用した香ばしいきなこ氷に、黒糖風味わらびもち・おもち・小豆あん・練乳をのせています。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

10月13日発売の新商品は、コクのあるフレンチ液を使用した「しみじゅわフレンチトースト4個入」、8年ぶりに刷新したホイップクリームと、新たにブレンドした生クリーム=「ファミマの無限クリーム」を使用した「ほぼクリームのケーキ」、同じく無限クリーム使用の「生クリームロールケーキ」などがラインナップ。

また、しっとり食感が楽しめる「チョコとマカダミアのソフトクッキー」や、京碾ききなこを使用したきなこ氷が味わえる大容量の「丸永製菓 しろくま きなこわらびもち」も登場しています。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。