レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は10月19日～11月30日、対象店舗で「学生グループ限定食べ飲み放題」を平日限定で実施する。

肉や国産野菜など40品以上に、ソフトドリンク飲み放題も

同プランは、今夏に実施した学生向け食べ飲み放題の第2弾。肉や国産野菜、前菜、逸品料理、サラダ、〆ものなど40品以上の食べ放題にソフトドリンク飲み放題が付き、1人2,500円で利用できる。

肉は「三元豚しゃぶ(ロース)」「国産鶏(ロース)」のほか、「竹筒鶏つみれ」「竹筒チーズつみれ」を用意する。

前菜には「うずらの味玉」「塩枝豆」「キムチ」などがそろう。デザートは1人1品まで注文できる。

だしは「こく旨にんにくだし」「たまり醤油と黒糖のすき焼きだし」「四川豆板醤の旨辛火鍋だし」などを用意。「二色鍋」で2種類の味を楽しめる。料理は席から注文するテーブルオーダー制で提供する。

中学生以上の学生グループが対象、2人から利用可能

利用時間は120分制で、ラストオーダーは90分。アルコール飲み放題付きの食べ放題は1人3,500円となる。

対象は中学生以上の学生グループで、2人以上から利用可能。注文時には「専用画面」と「学生証」の提示が必要となる。ほかのクーポンや優待サービスとの併用はできない。

専用ページは10月19日に公開予定。対象店舗や利用条件の詳細は、専用ページまたは各店舗で確認できる。