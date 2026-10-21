大丸東京店は10月21日から、ブルボンのコンセプトショップ「Un BOURBON(アン・ブルボン)」の商品を期間限定で販売。発酵バターを使用した「クラフト ルマンド クリスプ」や冬季限定の「クラフト ルマンド ル・ショコラ」など3種類を展開する。

「Un BOURBON(アン・ブルボン)」のクラフト ルマンド クリスプ3種類

「Un BOURBON」は、ブルボンが培ってきた菓子作りの技術を生かし、通常のルマンドとは異なる素材や製法を取り入れたコンセプトショップ。今回、大丸東京店1階のほっぺタウンに登場する。

「クラフト ルマンド クリスプ」(8本入り1,180円)は、発酵バターを練り込んで焼き上げたクレープ生地を幾重にも折り重ね、表面にペーストを塗って軽く焼き上げた商品。ルマンドの繊細なクレープ生地そのものの味わいを楽しめるように仕上げた。

冬季限定の「クラフト ルマンド ル・ショコラ」(2本入り1,280円)は、何層にも重ねたクレープ生地を濃厚なチョコレートで包んだ商品。カカオやベリー、抹茶の味わいを取り入れ、チョコレートの表面にはルマンドのクレープ生地の曲線をモチーフにした模様を施している。

冬季限定「クラフト ルマンド ル・ショコラ」2本入り1,280円(出所:大丸松坂屋百貨店)

「クラフト ルマンド フロランタン」(6本入り1,380円)は、クレープ生地に直火で炊いたキャラメルとアーモンドを組み合わせた一品。キャラメルには生クリームやバターを使用し、香ばしさと食感を加えている。

「クラフト ルマンド フロランタン」6本入り1,380円(出所:大丸松坂屋百貨店)

販売場所は大丸東京店1階ほっぺタウンのイベントスペース。販売期間は10月21～27日で、「クラフト ルマンド フロランタン」は11月3日まで販売する。