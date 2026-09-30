焼肉＝肉を焼く……のは当然として、やっぱり秋になると、きのこ、かぼちゃ、さつまいも、といった食材たちも急激に輝き始める。そんな秋の味覚を、七輪で豪快に楽しめるフェアが牛角でスタートする。

10月2日から開催される「秋のうまい! もん祭り」では、厚切りの鴨肉を焼き上げる「鴨の王様ステーキ」をはじめ、肉厚ロースステーキ、きのこ、かぼちゃ、さつまいもなどなど、秋らしいメニューがズラリと並ぶ。さっそく全メニューを味わってみたが……うん、これはスゴいフェアが始まったカモ!

「鴨の王様ステーキ」(748円)

駄洒落はさておき、さっそく今回の看板メニュー「鴨の王様ステーキ」(748円)からいってみよう。

どうよ、このシズル感……。ご覧のとおり鴨肉を贅沢に厚切りにした一品で、特製ソースも添えられている。焼肉屋で鴨を焼くというだけでもちょっと新鮮な気がする。

まずは皮目からじっくり焼き、頃合いを見てひっくり返してみると……

う〜わっ、めちゃいい感じ! 絶対ウマいじゃん、これ!

香ばしい匂いが立ち上ってきたところで、途中でハサミを使って食べやすい大きさにカットし、しっかり中まで火を通したら……

ハサミで食べやすい大きさにカット

いよいよ実食。いただきます!

ウマァァァーーー!!!! 皮がパリッパリ! そして肉はしっとりジューシー! 鴨というと独特のクセを想像する人もいるかもしれない。が、これは臭みがほとんどなく、それでいて鴨らしい濃厚な旨味はしっかり感じられる。この皮の香ばしさと肉の旨味、たまらねぇ……。

で、この特製ソースがまたビックリするほどウマい! トリュフの芳醇な香りにぶどうの甘みを加えたソースで、鴨の旨味とめちゃくちゃ合う。肉の味を邪魔することなく、むしろその香りと深い甘みでグッと引き立ててくれる感じね。

「肉厚ロースステーキ」(858円)

続いて「肉厚ロースステーキ」(858円)。豚肩ロースを肉厚にカットした一品で、こちらも特製ソース付き。

七輪でじっくり焼く

七輪でじっくり焼いて……パクッ。

おおっ、こっちもウマい! 肉厚なのにパサつかず、めちゃくちゃジューシー! 豚肉ならではの旨味もしっかり感じられるし、噛むほどに肉の味わいが広がっていく。こちらもソースとの相性が抜群で、肉の旨味にソースのコクが重なり、かなり濃厚な味わいになっている。

っていうか、鴨もこれも絶対に赤ワインに合うわ。完璧なペアリングを奏でると思うわ。

……という自信がどうやら牛角にもあるようで、フェア期間中は通常価格583円のグラスワインが、なんと319円で味わえるらしい。マジか! やってくれるじゃないの、牛角!

「出汁薫る秋のきのこ焼き」(638円)

肉を堪能したところで、秋の味覚へ。「出汁薫る秋のきのこ焼き」(638円)は、ひらたけとしめじをたっぷり使った一品だ。上写真は調理前のもので、実際には厨房でじっくり蒸し焼きにした後で届けてくれるようだ。

厨房でじっくり蒸し焼きに

で、これが……

きのこの素材の旨みを閉じ込めた一品

ウ・マ・す・ぎッ! まず、香りがめちゃくちゃいいし、きのこの旨味がめちゃくちゃ濃厚。ただ味が濃いというわけではなく、素材そのものの味がしっかり引き出されている。ひらたけとしめじをそれぞれ50gずつ使用し、石鍋で蒸し焼きにすることで、きのこの旨味と水分を閉じ込めているのだという。

実はこのメニュー、開発ではさまざまなきのこや調理方法を試した末、最終的に「石鍋×バター」という組み合わせにたどり着いたのだそう。

「なすときのこのやみつきアヒージョ」(418円)

続いて「なすときのこのやみつきアヒージョ」(418円)。網の上でジューッと加熱して、いただきます!

いや、お前もウマいんかーーーい! なんだこれ、めちゃくちゃウマいぞ!? きのこウマァァァッ!!!! 醤油のコクとニンニクの旨味にバジルの華やかな風味が加わって、爽やかなのにちゃんとジャンクな仕上がりになっている。ヤバいぞこれ、そのままパスタにしてもウマいだろうな〜。

ちなみに、この味わいには牛角の人気メニュー「チキンバジル」のソースを応用しているのだとか。そりゃクオリティも高いわけだわ。これは白ワインに合いそう!

「かぼちゃのふわふわクリーミーサラダ」(275円)

ここで「かぼちゃのふわふわクリーミーサラダ」(275円)を。サラダを名乗ってはいるが、実際に食べてみると……

……えっ? 君は……誰? ……サラダ? いや、スイーツでしょ絶対! とツッコまずにはいられない味わい! これもうめぇぇぇ! めちゃくちゃクリーミーでなめらか! まるでホイップクリームのようにふわっと口の中でほどけ、かぼちゃのやさしい甘みもしっかり感じられる。

肉やきのこをガッツリ食べたあとに挟むと、この軽やかな口当たりがちょうどいい。それにしても、かぼちゃってこんな食感になるんだね〜。“目ウロコ”です!

「七輪de焼きいも」(418円)

秋といえば忘れてはいけないのが、さつまいも。「七輪de焼きいも」(418円)は、キャラメルソースをかけた国産「紅はるか」を七輪でじっくり焼いていく、牛角ならではのスイーツだ。

表面を焼いていく

大胆に裏返しで焼いていくと、30秒ほどで表面のキャラメルソースがキャラメリゼされるとのこと。実際にやってみると……

いい感じの焼き色に

よし、いい感じ! さっそくひと口、パクッ。

……くぅぅぅ、うめぇ〜! 表面はサクサク、中はとろ〜り。この食感のコントラストが最高! キャラメルの香ばしい甘みはもちろん、紅はるかの甘みもしっかり感じられる。いや〜、素材そのものの旨みがスゴいわ……。

季節のアイスとしては「蜜入り安納芋」(275円)がラインナップ! こちらもほっこりしたウマさ&程よい甘さで、焼肉の締めにピッタリだ。

暑さが和らぎ、食欲が戻ってくるこれからの季節。肉だけでなく、旬の味覚も一緒に楽しめる牛角の「秋のうまい! もん祭り」で、ぜひ秋の食欲を満たしてほしい。特にあのトリュフ＆ぶどうのソースは絶品です!