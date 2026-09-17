しゃぶしゃぶ温野菜は9月16日から12月22日まで、平日限定の人気プラン「鍋飲みセット」に秋冬限定の「鴨しゃぶ」を追加する。選べる鍋と2時間アルコール飲み放題を2,178円で楽しめるプランで、鴨肉を使った鍋が期間限定で選べるようになるという。

鍋飲みセット

「鴨しゃぶ＋2時間飲み放題」が2,178円

「鍋飲みセット」は、「選べる鍋」と「2時間アルコール飲み放題」がセットになった平日限定のプラン。2,178円で、肉と4種の国産野菜、おし豆富も楽しめる。

今回、秋冬限定で「鴨しゃぶ」が選べる鍋に加わる。「鴨しゃぶ」は、鴨しゃぶのために開発した「初代極みだし」を使用。しっとりとやわらかく、濃厚な味わいが特長の鴨肉をだしにくぐらせて味わう一品で、おだしや野菜の風味も楽しめるという。

「鍋飲みセット」は3種類のプランを用意

「鍋飲みセット」の価格は、「選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題」が2,178円。「選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題(生ビールあり)」は2,728円、「選べる鍋＋2時間ソフトドリンク飲み放題」は1,738円となる。

さらに、鍋飲みセット限定で枝豆食べ放題を330円で追加できる。2名以上で来店した場合は、2種類のお鍋を選べる。

なお、道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、柏店、新橋店、恵比寿店、大井町店、千日前店、札幌駅前店では実施しない。