牛角は10月13日から10月30日までの平日限定で、「黒毛和牛フェア」を実施する。「黒毛和牛カルビ」は何皿でも半額の484円となるほか、黒毛和牛メニュー全6種を特別価格で提供。生ビールも209円になるなど、黒毛和牛とドリンクをお得に楽しめるフェアとなっている。

フェアでは、黒毛和牛6種を特別価格で提供する。

「黒毛和牛カルビ」(968円→484円)は、ジューシーな脂の旨みがありながら、しつこさを感じさせない味わいが特長。和牛ならではの濃厚で深みのあるおいしさを楽しめるという。

黒毛和牛カルビ 968円→484円

「黒毛和牛ゲタカルビ」(1,078円→869円)は、牛一頭からわずかしかとれない骨と骨の間の肉。骨の髄から出る旨みを含んだ濃厚な味わいが特長となっている。

黒毛和牛ゲタカルビ 1,078円→869円

「黒毛和牛上カルビ」(1,628円→1,419円)は、きめ細やかなサシが魅力。上質な脂が舌の上でとろりとほどけ、やわらかな甘みが広がるという。

黒毛和牛上カルビ 1,628円→1,419円

「黒毛和牛上赤身くらした」(1,298円→1,089円)は、赤身の旨みと霜降りの甘みを楽しめる一品。やわらかな口当たりで、噛むほどに繊細な旨みを味わえるとしている。

黒毛和牛上赤身くらした 1,298円→1,089円

「黒毛和牛切り落とし」(748円→539円)は、黒毛和牛の濃厚な旨みと脂の甘みを楽しめる一品。

黒毛和牛切り落とし 748円→539円

「黒毛和牛うらハラミ」(1,298円→1,199円)は、黒毛和牛の深い旨みと甘み、軽やかな口当たりが特長。上品な脂とすっきりとした後味で、カルビとハラミの両方の魅力を楽しめるという。

黒毛和牛うらハラミ 1,298円→1,199円

生ビール209円などドリンクも特別価格に

肉だけでなく、ドリンクも特別価格で提供する。

「アサヒスーパードライ」は638円から67%OFFの209円となる。ほかにも「ハイボール」は605円→396円、「無糖レモンサワー」は528円→319円、「無糖グレフルサワー」は528円→319円、「黒ウーロンハイ」は528円→319円、「玄米こうばし茶ハイ」は528円→319円で提供する。

食べ放題では、「黒毛和牛コース」を通常価格6,578円から500円引きの6,028円で提供する。100品以上を食べ放題で楽しめるコース。

「黒毛和牛フェア」は、全国の牛角店舗で実施する。沖縄県は対象外となる。牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角焼肉食堂&ホルモン酒場では実施しない。

利用時は、着席時または会計時に「牛角公式アプリ内のクーポン」をスタッフに提示する必要がある。割引前の飲食代金2,500円以上で利用できる。