SNSでも大きな話題を集める「めじるしアクセサリー」。バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の単独大型イベント「ガシャポンフレンズと行く! ガシャっと回してポーンツアーズ2026」(10月9日～11日開催、東京・池袋のサンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールBにて開催)より、マイナビニュース編集部が注目の「めじるしアクセサリー」を紹介する。
サンリオやディズニーのふわふわフロッキーめじるしアクセサリー
サンリオキャラクターズ 雪だるまふわふわめじるしアクセサリー
- 商品名：サンリオキャラクターズ 雪だるまふわふわめじるしアクセサリー
- 発売時期：11月
- 価格：300円
"ディズニーキャラクター"雪だるまふわふわめじるしアクセサリー
- 商品名："ディズニーキャラクター"雪だるまふわふわめじるしアクセサリー
- 発売時期：11月発売
- 価格：300円
よこみぞゆりのなんでもいきものふわふわめじるしアクセサリー
- 商品名：よこみぞゆりのなんでもいきものふわふわめじるしアクセサリー
- 発売時期：11月
- 価格：300円
たまごっち30周年やナルミヤ、平成レトロアイテムに注目!
たまごっち めじるしアクセサリー 30th anniversary edition
- 商品名：たまごっち めじるしアクセサリー 30th anniversary edition
- 発売時期：11月
- 価格：300円
ナルミヤキャラクターズ めじるしアクセサリー2
- 商品名：ナルミヤキャラクターズ めじるしアクセサリー2
- 発売時期：11月
- 価格：300円
HUNTER×HUNTERやタコピー、ジャンプ作品めじるし!
HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー キメラアント編 vol.2
- 商品名：HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー キメラアント編 vol.2
- 発売時期：11月
- 価格：300円
銀魂 めじるしアクセサリー3～身に着けている物で趣味が大体分かる～
- 商品名：銀魂 めじるしアクセサリー3～身に着けている物で趣味が大体分かる～
- 発売時期：11月
- 価格：300円
タコピーの原罪 めじるしアクセサリー ハッピーキラキラver.
- 商品名：タコピーの原罪 めじるしアクセサリー ハッピーキラキラver.
- 発売時期：11月
- 価格：300円
けいおん、ソニック、アニメやゲームのめじるしも注目!
ソニック ドットフィギュア めじるしアクセサリー
- 商品名：ソニック ドットフィギュア めじるしアクセサリー
- 発売時期：11月
- 価格：400円
【参考展示】ロボット パルタ めじるしアクセサリー
- 商品名：【参考展示】ロボット パルタ めじるしアクセサリー
- 発売時期：【参考展示】
- 価格：300円
けいおん! めじるしアクセサリー
- 商品名：けいおん! めじるしアクセサリー
- 発売時期：12月
- 価格：400円
デジモンアドベンチャー めじるしアクセサリー3
- 商品名：デジモンアドベンチャー めじるしアクセサリー3
- 発売時期：11月
- 価格：300円
パワーパフ ガールズ めじるしアクセサリー3
- 商品名：パワーパフ ガールズ めじるしアクセサリー3
- 発売時期：11月
- 価格：300円
めじるしアクセサリー 機動戦士 GUndam GQuuuuuuX
- 商品名：めじるしアクセサリー 機動戦士 GUndam GQuuuuuuX
- 発売時期：2027年1月
- 価格：300円
メイドインアビス めじるしアクセサリー
- 商品名：メイドインアビス めじるしアクセサリー
- 発売時期：11月
- 価格：400円
とんがり帽子のアトリエ めじるしアクセサリー
- 商品名：とんがり帽子のアトリエ めじるしアクセサリー
- 発売時期：10月
- 価格：300円
かわいい&懐かしい!プリキュアやおジャ魔女どれみのめじるし
プリキュアオールスターズ 変身めじるしアクセサリー2
- 商品名：プリキュアオールスターズ 変身めじるしアクセサリー2
- 発売時期：11月
- 価格：300円
おじゃ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップ ver.2
- 商品名：おじゃ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップ ver.2
- 発売時期：11月
- 価格：300円
ジャラ付けしたいアイテムも!
SIROCARA めじるしアクセサリー
- 商品名：SIROCARA めじるしアクセサリー
- 発売時期：11月
- 価格：300円
sassy めじるしアクセサリー2
- 商品名：sassy めじるしアクセサリー2
- 発売時期：11月発売
- 価格：300円
うっかりペネロペ めじるしアクセサリー2
- 商品名：うっかりペネロペ めじるしアクセサリー2
- 発売時期：12月発売
- 価格：300円
うちの3姉妹 めじるしアクセサリー
- 商品名：うちの3姉妹 めじるしアクセサリー
- 発売時期：12月発売
- 価格：400円
しばんばん めじるしアクセサリー2
- 商品名：しばんばん めじるしアクセサリー2
- 発売時期：11月
- 価格：300円
mojojojo めじるしアクセサリー
- 商品名：mojojojo めじるしアクセサリー
- 発売時期：11月
- 価格：300円
チロルチョコ めじるしアクセサリー2
- 商品名：チロルチョコ めじるしアクセサリー2
- 発売時期：11月発売
- 価格：300円
すとぷりや初音ミク、推しをアピっちゃお!
すとぷり めじるしアクセサリー
- 商品名：すとぷり めじるしアクセサリー
- 発売時期：11月発売
- 価格：400円
初音ミク めじるしアクセサリー
- 商品名：初音ミク めじるしアクセサリー
- 発売時期：11月
- 価格：400円
ウルトラマン&仮面ライダーは大ぶりサイズがかわいい!
ウルトラマン ウルトラ怪獣ぽんちょ めじるしアクセサリー
- 商品名：ウルトラマン ウルトラ怪獣ぽんちょ めじるしアクセサリー
- 発売時期：11月
- 価格：300円
仮面ライダーマイス めじるしアクセサリー
- 商品名：仮面ライダーマイス めじるしアクセサリー
- 発売時期：10月発売
- 価格：300円
MARVEL スパイダーマン めじるしアクセサリー
- 商品名：MARVEL スパイダーマン めじるしアクセサリー
- 発売時期：11月
- 価格：400円
「ガシャポンフレンズと行く! ガシャっと回してポーンツアーズ2026」は、10月9日から11日までの3日間、東京・池袋のサンシャインシティにて開催。「めじるしアクセサリー」をはじめ、最新のガシャポン商品の展示や体験コンテンツを楽しむことができる。
「ガシャポンフレンズと行く! ガシャっと回してポーンツアーズ2026」
- 開催期間:10月9日(金)～10月11日(日)
- 開催時間:9日(金)14:00～19:00(最終入場 18:30)、10日(土)10:00～19:00(最終入場 18:30)、11日(日)10:00～18:00(最終入場 17:30)
- 会場:池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールB(東京都豊島区東池袋3丁目1−4 サンシャインシティ)
- アクセス:池袋駅(JR・東京メトロ・西武線・東武線) 35番出口より徒歩約8分、東池袋駅(東京メトロ有楽町線) 6・7番出口より地下通路で徒歩約3分、東池袋四丁目(サンシャイン前)停留場(都電荒川線) 徒歩約4分