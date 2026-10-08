SNSでも大きな話題を集める「めじるしアクセサリー」。バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の単独大型イベント「ガシャポンフレンズと行く! ガシャっと回してポーンツアーズ2026」(10月9日～11日開催、東京・池袋のサンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールBにて開催)より、マイナビニュース編集部が注目の「めじるしアクセサリー」を紹介する。

サンリオやディズニーのふわふわフロッキーめじるしアクセサリー

サンリオキャラクターズ 雪だるまふわふわめじるしアクセサリー

商品名：サンリオキャラクターズ 雪だるまふわふわめじるしアクセサリー

発売時期：11月

価格：300円

"ディズニーキャラクター"雪だるまふわふわめじるしアクセサリー

商品名："ディズニーキャラクター"雪だるまふわふわめじるしアクセサリー

発売時期：11月発売

価格：300円

よこみぞゆりのなんでもいきものふわふわめじるしアクセサリー

よこみぞゆりのなんでもいきものふわふわめじるしアクセサリー

商品名：よこみぞゆりのなんでもいきものふわふわめじるしアクセサリー

発売時期：11月

価格：300円

たまごっち30周年やナルミヤ、平成レトロアイテムに注目!

たまごっち めじるしアクセサリー 30th anniversary edition

たまごっち めじるしアクセサリー 30th anniversary edition

商品名：たまごっち めじるしアクセサリー 30th anniversary edition

発売時期：11月

価格：300円

たまごっち めじるしアクセサリー 30th anniversary edition

ナルミヤキャラクターズ めじるしアクセサリー2

ナルミヤキャラクターズ めじるしアクセサリー2

商品名：ナルミヤキャラクターズ めじるしアクセサリー2

発売時期：11月

価格：300円

HUNTER×HUNTERやタコピー、ジャンプ作品めじるし!

HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー キメラアント編 vol.2

HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー キメラアント編 vol.2

商品名：HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー キメラアント編 vol.2

発売時期：11月

価格：300円

銀魂 めじるしアクセサリー3～身に着けている物で趣味が大体分かる～

銀魂 めじるしアクセサリー3～身に着けている物で趣味が大体分かる～

商品名：銀魂 めじるしアクセサリー3～身に着けている物で趣味が大体分かる～

発売時期：11月

価格：300円

タコピーの原罪 めじるしアクセサリー ハッピーキラキラver.

商品名：タコピーの原罪 めじるしアクセサリー ハッピーキラキラver.

発売時期：11月

価格：300円

タコピーの原罪 めじるしアクセサリー ハッピーキラキラver.

タコピーの原罪 めじるしアクセサリー ハッピーキラキラver.

けいおん、ソニック、アニメやゲームのめじるしも注目!

ソニック ドットフィギュア めじるしアクセサリー

ソニック ドットフィギュア めじるしアクセサリー

商品名：ソニック ドットフィギュア めじるしアクセサリー

発売時期：11月

価格：400円

【参考展示】ロボット パルタ めじるしアクセサリー

【参考展示】ロボット パルタ めじるしアクセサリー

商品名：【参考展示】ロボット パルタ めじるしアクセサリー

発売時期：【参考展示】

価格：300円

けいおん! めじるしアクセサリー

けいおん めじるしアクセサリー

商品名：けいおん! めじるしアクセサリー

発売時期：12月

価格：400円

デジモンアドベンチャー めじるしアクセサリー3

デジモンアドベンチャー めじるしアクセサリー3

商品名：デジモンアドベンチャー めじるしアクセサリー3

発売時期：11月

価格：300円

パワーパフ ガールズ めじるしアクセサリー3

パワーパフ ガールズ めじるしアクセサリー3

商品名：パワーパフ ガールズ めじるしアクセサリー3

発売時期：11月

価格：300円

めじるしアクセサリー 機動戦士 GUndam GQuuuuuuX

めじるしアクセサリー 機動戦士 GUndam GQuuuuuuX

商品名：めじるしアクセサリー 機動戦士 GUndam GQuuuuuuX

発売時期：2027年1月

価格：300円

メイドインアビス めじるしアクセサリー

メイドインアビス めじるしアクセサリー

商品名：メイドインアビス めじるしアクセサリー

発売時期：11月

価格：400円

とんがり帽子のアトリエ めじるしアクセサリー

とんがり帽子のアトリエ めじるしアクセサリー

商品名：とんがり帽子のアトリエ めじるしアクセサリー

発売時期：10月

価格：300円

かわいい&懐かしい!プリキュアやおジャ魔女どれみのめじるし

プリキュアオールスターズ 変身めじるしアクセサリー2

プリキュアオールスターズ 変身めじるしアクセサリー2

商品名：プリキュアオールスターズ 変身めじるしアクセサリー2

発売時期：11月

価格：300円

おじゃ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップ ver.2

おじゃ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップ ver.2

商品名：おじゃ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップ ver.2

発売時期：11月

価格：300円

ジャラ付けしたいアイテムも!

SIROCARA めじるしアクセサリー

SIROCARA めじるしアクセサリー

商品名：SIROCARA めじるしアクセサリー

発売時期：11月

価格：300円

sassy めじるしアクセサリー2

sassy めじるしアクセサリー2

商品名：sassy めじるしアクセサリー2

発売時期：11月発売

価格：300円

うっかりペネロペ めじるしアクセサリー2

うっかりペネロペ めじるしアクセサリー2

商品名：うっかりペネロペ めじるしアクセサリー2

発売時期：12月発売

価格：300円

うちの3姉妹 めじるしアクセサリー

うちの3姉妹 めじるしアクセサリー

商品名：うちの3姉妹 めじるしアクセサリー

発売時期：12月発売

価格：400円

しばんばん めじるしアクセサリー2

しばんばん めじるしアクセサリー2

商品名：しばんばん めじるしアクセサリー2

発売時期：11月

価格：300円

mojojojo めじるしアクセサリー

mojojojo めじるしアクセサリー

商品名：mojojojo めじるしアクセサリー

発売時期：11月

価格：300円

チロルチョコ めじるしアクセサリー2

チロルチョコ めじるしアクセサリー2

商品名：チロルチョコ めじるしアクセサリー2

発売時期：11月発売

価格：300円

すとぷりや初音ミク、推しをアピっちゃお!

すとぷり めじるしアクセサリー

すとぷり めじるしアクセサリー

商品名：すとぷり めじるしアクセサリー

発売時期：11月発売

価格：400円

初音ミク めじるしアクセサリー

初音ミク めじるしアクセサリー

商品名：初音ミク めじるしアクセサリー

発売時期：11月

価格：400円

ウルトラマン&仮面ライダーは大ぶりサイズがかわいい!

ウルトラマン ウルトラ怪獣ぽんちょ めじるしアクセサリー

ウルトラマン ウルトラ怪獣ぽんちょ めじるしアクセサリー

商品名：ウルトラマン ウルトラ怪獣ぽんちょ めじるしアクセサリー

発売時期：11月

価格：300円

仮面ライダーマイス めじるしアクセサリー

仮面ライダーマイス めじるしアクセサリー

商品名：仮面ライダーマイス めじるしアクセサリー

発売時期：10月発売

価格：300円

MARVEL スパイダーマン めじるしアクセサリー

MARVEL スパイダーマン めじるしアクセサリー

商品名：MARVEL スパイダーマン めじるしアクセサリー

発売時期：11月

価格：400円

「ガシャポンフレンズと行く! ガシャっと回してポーンツアーズ2026」は、10月9日から11日までの3日間、東京・池袋のサンシャインシティにて開催。「めじるしアクセサリー」をはじめ、最新のガシャポン商品の展示や体験コンテンツを楽しむことができる。

「ガシャポンフレンズと行く! ガシャっと回してポーンツアーズ2026」