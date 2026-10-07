アニメイトは、『スイートプリキュア♪』および『魔法つかいプリキュア！』の新商品を10月10日より発売する。

また同日から11月1日まで、全国アニメイトおよびアニメイト通販にて「プリキュアフェア 『スイートプリキュア♪』＆『魔法つかいプリキュア！』」を開催し、購入者特典としてステッカーを配布する。

今回の新商品では、『スイートプリキュア♪』の響たちと『魔法つかいプリキュア！』のみらいたちがスイーツを楽しむ姿を描いた描き下ろしイラストを採用。アクリルスタンドやグリッターキャラバッジコレクションのほか、ビーズストラップ、ランチトート、ポーチ、学校備品風ボールペンなどをラインナップする。

新商品ラインナップ

アクリルスタンド

アクリルスタンド

発売日：10月10日

価格：各1,980円

種類数：全7種

グリッターキャラバッジコレクション

グリッターキャラバッジコレクション

発売日：10月10日

価格：1パック550円

BOX価格：3,850円(7パック入り)

種類数：全7種

放課後メイツ ビーズストラップ

放課後メイツ ビーズストラップ

発売日：10月10日

価格：各1,650円

種類数：全7種

『スイートプリキュア♪』ランチトート

発売日：10月10日

価格：1,980円

『魔法つかいプリキュア！』ポーチ

発売日：10月10日

価格：1,980円

学校備品風ボールペン

学校備品風ボールペン

発売日：2026年10月10日

価格：各495円

種類数：全2種

このほかにも多数の商品が発売される予定となっている。

プリキュアフェア 『スイートプリキュア♪』＆『魔法つかいプリキュア！』

全国アニメイトおよびアニメイト通販では、新商品の発売にあわせてフェアを開催する。

特典 ステッカー（全7種）

フェア名：プリキュアフェア 『スイートプリキュア♪』＆『魔法つかいプリキュア！』

開催期間：2026年10月10日～11月1日

開催場所：全国アニメイト、アニメイト通販

特典内容：ステッカー（全7種）

特典配布条件： 『プリキュアシリーズ』関連グッズを購入・予約内金1,100円(税込)ごとに1枚配布 書籍、オーディオ・ビジュアル商品を購入・予約(内金1,100円(税込)以上必須)1点ごとに1枚配布

※特典は選択不可



「プリキュアシリーズ」について

2004年2月1日に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から現在放送中の『名探偵プリキュア！』まで、23作品が継続している東映アニメーションオリジナルの長期テレビアニメシリーズ。

毎年モチーフやテーマを変えながら、「プリキュア」に変身したキャラクターたちが日常を守るためにさまざまな敵に立ち向かい、出会った仲間たちと友情や絆を深めながら成長していく姿を描いている。

テレビシリーズのほか、劇場版作品など多彩な展開も行われている。

(C)東映アニメーション