18年ほど前、テレビで見た中学生たちの合唱に心を奪われた安住紳一郎アナ。その翌年、思いがけない場所で彼らと再会し、交流が生まれたという。そして長い年月が過ぎ――。11日に放送されたTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で、安住アナが時間の流れを感じさせるエピソードを披露した。

安住紳一郎アナ

「ある学校のファンになってしまって」

NHK全国学校音楽コンクールの話題になった番組冒頭、安住アナは約18年前の出来事を振り返った。

当時、テレビでコンクールを見ていた安住アナは、熊本大学教育学部附属中学校の合唱に心を奪われ、学校のファンになったという。地元では学校名を略して呼ぶこともあるそうだが、安住アナは当時その呼び方を知らず、自分の中で勝手に略称を付けて親しんでいた。

それから翌年、思いがけない出来事が起こる。安住アナは、東京の地下鉄の駅で、かつてテレビで見た中学校の生徒たちと偶然すれ違い、一緒に写真を撮ってもらったという

「ああ、こんなこともあるんだと思って」

テレビを通して心を動かされた相手と、まさか街中で出会うとは思っていなかった。その偶然をきっかけに、安住アナと当時の生徒たちの間には、少しずつ交流が生まれたそうだ。

かつての中学生たちが、今では指導者に

そして、約18年という年月が流れた。当時の合唱部員たちは、すでに大人になっている。安住アナのもとには、かつての部員たちが今では音楽の先生となり、全国各地で活動しているという便りまで届いたそうだ。

「あのとき地下鉄で会ったみんなが、もう指導者になって、全国の学校を率いてるんだって」

かつてテレビの向こうで歌っていた中学生たちが、今度は子どもたちに音楽を教える立場になっている。その変化を思い浮かべた安住アナは、「何て言うんですか? ちょっと語彙が足りませんけど……エモいじゃない?」と感慨を口にした。

さらに、「エモいよね～(笑)。もう指導者になってんの」と、時間の経過に驚いた様子。「頑張ってるんだと思います」と、かつての中学生たちの現在に思いを寄せていた。