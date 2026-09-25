金髪に太めのアイライン、つけまつ毛が印象的だった“平成ギャル”が選んだアルバイト先は、まさかの魚市場。それから16年後、同じ場所を訪れると――。20日放送のTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で紹介されたリスナーのエピソードに、安住紳一郎アナウンサーも「胸が熱くなった」と感慨深げに語った。

安住紳一郎アナウンサー

タウンページの「あ」から順番に電話

この日のメッセージテーマは「愉快な友達の話」。愛知県の女性が、16年前のアルバイト仲間・Yちゃんについて投稿した。

当時、1歳年下だったYちゃんは、金髪に太めのアイライン、つけまつ毛が印象的な“お姉系ギャル”。ところが、アルバイト先は魚市場だった。

そのギャップが気になった投稿者が「どうしてギャルなのに魚市場でバイトするの?」と尋ねると、Yちゃんは、アルバイトを探すためにタウンページの「あ」から順番に電話をかけ、採用されたのが魚市場だったと説明したという。

接客でも豪快さを発揮。客から「たこ飯9つください」と注文された際には、「9つって何個のことですか?」と逆に質問し、客に「9個です!」と答えさせたこともあったそうだ。

16年後、同じ魚市場にいたのは…

そんなYちゃんだったが、非常にサバサバした性格で仕事を覚えるのも早く、高校卒業後はそのまま魚市場の正社員に。そして、同じアルバイト仲間だった年下の男性と結婚した。

それから16年。投稿者が先月、久しぶりに魚市場を訪れると……同じ場所でYちゃん夫婦の娘がアルバイトをしていた。

しかも、その娘は「令和風のかわいいギャル」。世代を超えて同じ魚市場で働く姿を目にし、投稿者は「私は胸が熱くなりました」と振り返った。

安住アナも「これはちょっと聞いてる私たちも胸が熱くなった」としみじみ。Yちゃんについて、中澤アナが「はっきりしててね」「気持ちが良くて、いい職場にすごくフィットして、一本筋が通ってぴったりだったんでしょうね」と想像すると、安住アナは「ね! 本当に。相性良いというか。魚市場はそういう活気のある人が嫁いだりするから」と共感していた。