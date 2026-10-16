日本テレビ系「金曜ロードショー」は、11月6日と13日の2週にわたり、ディズニーの人気作を本編ノーカットで初放送する。

11月6日に放送されるのは、『ライオン・キング』へとつながる前日譚『ライオン・キング：ムファサ』。主人公・シンバの父であるムファサが、偉大な王になるまでを描く物語だ。

孤児だった幼いムファサは、王家の血を引く王子・タカと出会う。血のつながりを越えて兄弟のような絆を育む2人だったが、強大な敵・キロスの脅威を受け、「約束の地・ミレーレ」を目指す旅へ出ることになる。のちに宿敵・スカーとなるタカとムファサの間に何があったのか、その運命が明かされる。

監督を務めるのは、『ムーンライト』でアカデミー賞を受賞したバリー・ジェンキンス。音楽は『モアナと伝説の海』『ミラベルと魔法だらけの家』などを手がけたリン＝マニュエル・ミランダが担当する。日本語吹替版には、ムファサ役の尾上右近、タカ役の松田元太、キロス役の渡辺謙らが名を連ねる。

続く11月13日には、『モアナと伝説の海2』を放送する。前作の冒険から3年後を舞台に、海の民を再び結びつけるため、モアナが新たな航海に出るミュージカル・アドベンチャーだ。

モアナは、すべての海をつなぐ1000年にひとりの“導く者”となり、彼方の島にいる人々を探していた。人間を憎み世界を引き裂いた“嵐の神”の伝説を知ったモアナは、その呪いを解くべく、半神半人の英雄・マウイや村の新たな仲間とともに危険な海へと向かう。

日本語吹替版では、モアナ役を屋比久知奈、マウイ役を尾上松也が続投。新キャラクターのマタンギ役をソニン、モニ役を小関裕太、ロト役を鈴木梨央が務める。日本版楽曲として、ME:Iによる「ビヨンド～越えてゆこう～」も作品を彩る。

放送情報

『ライオン・キング：ムファサ』

放送日時 ：11月6日 21時～23時24分

※放送枠30分拡大

：11月6日 21時～23時24分 ※放送枠30分拡大 監督 ：バリー・ジェンキンス

：バリー・ジェンキンス 音楽 ：リン＝マニュエル・ミランダ

：リン＝マニュエル・ミランダ 声の出演 ：尾上右近、松田元太、MARIA-E、渡辺謙、賀来賢人、佐藤二朗、亜生（ミキ）ほか

『モアナと伝説の海2』

放送日時 ：11月13日 21時～22時54分

：11月13日 21時～22時54分 監督 ：デイブ・デリック・ジュニア、ジェイソン・ハンド、デイナ・ルドゥー・ミラー

：デイブ・デリック・ジュニア、ジェイソン・ハンド、デイナ・ルドゥー・ミラー 声の出演 ：屋比久知奈、尾上松也、ソニン、小関裕太、鈴木梨央、夏木マリほか

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