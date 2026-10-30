2027年1月15日に劇場公開される「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」最新作『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』。その公開を記念し、「SEEDシリーズ」スペシャルイベント2026 in 福岡が開催される。

福岡の実物大νガンダム立像が『SEED FREEDOM』仕様に

三井ショッピングパーク ららぽーと福岡の実物大ν(ニュー)ガンダム立像では、2026年11月27日から2027年2月28日まで、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』および『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』をテーマとした「冬季限定26-27Ver.ライトアップ」を実施する。

2024年公開の『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』から、「マイティーストライクフリーダムガンダム」をイメージしたオブジェも登場する。

実施期間：2026年11月27日～2027年2月28日

点灯時間：17:00～21:00 ※初日のみ19:00頃から点灯予定

場所：三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fフォレストパーク(屋外)

入場・観覧：無料

昼演出

「ν(ニュー)GUNDAM 起動」毎日 10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00

夜演出(毎日 19:00～21:00)

19:00 『機動戦士ガンダム 光のともだち』

19:30 『機動戦士ガンダム ALC ENCOUNTER』

20:00 『RX-93ff ν(ニュー)GUNDAM from SIDE-F』

20:30 『機動戦士ガンダム 光のともだち』

21:00 『BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙(そら)を越えて)アクシズ阻止 ver.』

鈴村健一・小野大輔が点灯式に登壇

ライトアップ初日の11月27日には、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』でシン・アスカを演じる鈴村健一と、レオナード・バルウェイを演じる小野大輔がゲストとして登壇する点灯式を開催。来場者とともに「カウントダウン点灯」を行い、期間限定ライトアップが初披露される。

日時:2026年11月27日19:00～(予定)

場所:三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fフォレストパーク(屋外)

ゲスト:鈴村健一(シン・アスカ役)、小野大輔(レオナード・バルウェイ役)※敬称略

※公開空地での開催に伴い、当日はイベント設営による一部入場制限を行う

最新情報解禁も! トークイベント生配信決定

さらに11月28日には、ららぽーと福岡内のガンダムパーク福岡にて、鈴村健一・小野大輔による『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』スペシャルトークイベントを開催。最新情報の解禁も予定されており、その模様は公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」で生配信される。

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』スペシャルトークイベント

日時：2026年11月28日 16:40～17:20

場所：三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 モール棟1F中央 メディアパーク

登壇予定：鈴村健一(シン・アスカ役)、小野大輔(レオナード・バルウェイ役)

配信日時：11月28日16:40～予定 ※アーカイブ配信あり

スペシャルトークイベント参加券が当たる抽選会は、11月13日から11月23日までガンダムパーク福岡で実施。また、11月29日から2027年1月11日までは、「RG 1/144 RX-93ff νガンダム [クリアカラー]」などが当たる「ガンダムパーク ガラポンくじチャレンジ」が行われる。

『SEED DESTINY』『STARGAZER』舞台挨拶付き上映も

TOHOシネマズ ららぽーと福岡では、11月28日に『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の公開決定を記念し、「C.E.73 CROSSING 『DESTINY』×『STARGAZER』舞台挨拶付き上映 in ガンダムシアター @福岡」を開催する。

『機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター』からPHASE-05「癒えぬ傷痕」、PHASE-06「世界の終わる時」と、『機動戦士ガンダムSEED C.E.73 -STARGAZER-』を上映。舞台挨拶には、シン・アスカ役の鈴村健一と、レオナード・バルウェイ役、『STARGAZER』ではスウェン・カル・バヤン役を演じた小野大輔が登壇する予定だ。

日時：2026年11月28日 17:35開演

場所：TOHOシネマズ ららぽーと福岡

登壇者(予定)：鈴村健一、小野大輔

料金：3,500円(税込)

プレリザーブ(抽選)：10月29日17:00～11月19日23:59

一般販売(先着)：11月21日10:00～11月27日16:00

また、ガンダムシリーズの過去作品をTOHOシネマズ ららぽーと福岡で毎月上映する「ガンダムシアターin福岡」では、今回のイベントに合わせて新規デザインの「ガンダムシアター」限定「メモリアルステッカー」を入場者プレゼントとして配布予定。全10種からランダムで1種が配布される。

(C)サンライズ

配給：バンダイナムコフィルムワークス、松竹