ディズニー＆ピクサー映画『インサイド・ヘッド』が、10月9日よる9時から10時54分まで、日本テレビ系「金曜ロードショー」にて本編ノーカットで放送される。

本作は、11歳の少女・ライリーの頭の中を舞台に、「ヨロコビ」「カナシミ」「イカリ」「ムカムカ」「ビビリ」という5つの感情たちが繰り広げる冒険ファンタジー。2015年に公開され、第88回米アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞した。

ミネソタで両親と暮らしていたライリーは、ある日、遠い街への引っ越しを経験する。慣れない環境への不安が募るなか、ライリーの頭の中で彼女を幸せにしようと奮闘してきたヨロコビとカナシミが、司令部から放り出され迷子になってしまう。

日本語吹替版では、ヨロコビを竹内結子さん、カナシミを大竹しのぶさん、空想上の友だち・ビンボンを佐藤二朗さんが演じる。そのほか、ビビリ役を落合弘治、イカリ役を浦山迅、ムカムカ役を小松由佳、ライリー役を伊集院茉衣が務める。

『インサイド・ヘッド』放送情報

放送日時 ：10月9日（金）21:00～22:54

：10月9日（金）21:00～22:54 放送局 ：日本テレビ系「金曜ロードショー」

：日本テレビ系「金曜ロードショー」 放送形態 ：本編ノーカット

：本編ノーカット 監督 ：ピート・ドクター

：ピート・ドクター 共同監督 ：ロニー・デル・カルメン

：ロニー・デル・カルメン 音楽 ：マイケル・ジアッチーノ

日本語吹替版キャスト

ヨロコビ：竹内結子

カナシミ：大竹しのぶ

ビンボン：佐藤二朗

ビビリ：落合弘治

イカリ：浦山迅

ムカムカ：小松由佳

ライリー：伊集院茉衣

ジル（ママ）：田中敦子

ビル（パパ）：花輪英司

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