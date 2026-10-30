2027年1月15日に劇場公開される「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」最新作『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』。その公開を記念して開催されている投票企画「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ グランプリ2026」の中間結果が発表された。

キラ、シン、アスランの上位エピソードは?

10月9日から開催されている「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ グランプリ2026」は、TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED』『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』、映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』を対象とした「CHARACTER MOMENT RANKING」。

今回、中間結果としてエントリーされた55名のキャラクターごとに、現在票数を集めている上位2エピソードが公開された。

キラ・ヤマトの上位エピソードには、『機動戦士ガンダムSEED』「PHASE-28 キラ」から、キラとアスランがフェンス越しに出会うシーンがランクイン。

シン・アスカは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』から「分身はこうやるんだぁぁっ!」のセリフが印象的なシーンがランクインしている。

さらにアスラン・ザラでは、『機動戦士ガンダムSEED』「PHASE-48 怒りの日」より、アスランとカガリの対話シーンが上位に入った。

10月30日から「SEEDグランプリ2026 後半戦」

10月30日10時からは、「SEEDグランプリ2026 後半戦」がスタート。1エピソードにつき一人1日最大2票の投票が可能となる。なお、名シーン・名セリフの本編映像は、特設ページ内のYouTubeボタンから視聴できる。また、投票は毎朝10時にリセットされ、期間中は毎日投票可能。

特設ページでキャラクターを選び、関連するシーンから思い入れのあるシーンを選択して投票すると1ポイント。さらに、投票後の画面から投票したエピソードをSNSでシェアすることで、1ポイントが加算される。

特設ページから投票したいキャラクターを選択 キャラクターに関連するシーンから思い入れのあるシーンを選択し、投票ボタンから投票 ※1ポイント 投票後の画面から投票したエピソードをSNSでシェア ※1ポイント

SNSへの投稿では、自動入力される「キャラ名」「シーン名」「ハッシュタグ」を含める必要がある。SNSでの投票は、一人1日1回、投票後画面からの投稿のみが対象となる。

投票期間は11月30日23時59分まで。結果は2026年12月中に発表される予定だ。さらに、上位に選ばれたシーンは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の入場者プレゼント用の新規描き下ろしイラストとして展開される予定となっている。

(C)サンライズ