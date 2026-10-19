はぴだんぶい公式(@hapidanbui)に、イメチェンしたボーイズたちが登場。「なんでその髪型にしたの!?」と思わずツッコミたくなるような個性豊かな髪型に、「かわいい」「おもしろすぎる」とさまざまな反応が寄せられています。
みんな「どの髪型が好き〜?」
(@hapidanbuiより引用)
これは凄いイメチェン!!笑 ロン毛のけろっぴ、アフロのポチャッコ、ツンツンヘアのバツ丸、おかっぱのハンギョドン、七三わけのペックル、センター分けのサム。この姿に、ファンからは「みんな個性的でおもしろすぎるwww」「みんなおもろくて笑ってしまうな笑」「みんな可愛くて選べません」といった反応が。
また、公式の「どの髪型好き～?」という呼びかけに対し、回答が続々。
「けろっぴくんの髪型、わかめみたいだね～」
「こんなん、ポチャッコのカラフルアフロ一択だろ」
「バツ丸くんめっちゃサノスwww」
「ハンギョドンよ…笑笑笑 納豆吹き出したじゃんか!!!」
「あひるのペックルのが1番(笑)」
「サムちゃん可愛い」
執筆時点までに2.6万いいねの反響があったボーイズたちのイメチェン投稿。次はどんなイメチェン姿を見せてくれるのか、これからも目が離せませんね。
みんな「どの髪型が好き〜？」 https://t.co/R85FmOGGtd— はぴだんぶい【公式】 (@hapidanbui) October 13, 2026