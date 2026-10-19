はぴだんぶい公式(@hapidanbui)に、イメチェンしたボーイズたちが登場。「なんでその髪型にしたの!?」と思わずツッコミたくなるような個性豊かな髪型に、「かわいい」「おもしろすぎる」とさまざまな反応が寄せられています。

みんな「どの髪型が好き〜?」

(@hapidanbuiより引用)

これは凄いイメチェン!!笑 ロン毛のけろっぴ、アフロのポチャッコ、ツンツンヘアのバツ丸、おかっぱのハンギョドン、七三わけのペックル、センター分けのサム。この姿に、ファンからは「みんな個性的でおもしろすぎるwww」「みんなおもろくて笑ってしまうな笑」「みんな可愛くて選べません」といった反応が。

また、公式の「どの髪型好き～?」という呼びかけに対し、回答が続々。

「けろっぴくんの髪型、わかめみたいだね～」

「こんなん、ポチャッコのカラフルアフロ一択だろ」

「バツ丸くんめっちゃサノスwww」

「ハンギョドンよ…笑笑笑 納豆吹き出したじゃんか!!!」

「あひるのペックルのが1番(笑)」

「サムちゃん可愛い」

執筆時点までに2.6万いいねの反響があったボーイズたちのイメチェン投稿。次はどんなイメチェン姿を見せてくれるのか、これからも目が離せませんね。