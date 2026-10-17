「ねぇ知ってる?」のCMでお馴染みの「豆しば」が、“日本の人口”にまつわる豆知識を投稿したところ、10月16日現在、3.7万ものいいねが寄せられています。

ねぇ知ってる?日本の人口の半分が50歳以上になったんだって。40代はまだまだ若手で20代は赤ちゃんでOK? #豆しば

(@mame_officialより引用)

つぶらな瞳で「ねぇ知ってる?」って語りかけてくる豆しば、かわいいですよね。「今それ言う?」っていうタイミングで、ときには知らなくても困らないような豆知識をつぶやく豆しばですが、「日本の人口の半分が50歳以上」という今回の豆知識には筆者もびっくり。とうとうそんな時代に突入したんですね。

この豆知識に、SNSでは「マジ、、、?」「嘘だと言ってくれ...」「ベビしばちゃんは鉄板の可愛らしさと毒舌ぶりですなぁ笑」「10年後がガチでヤバいよ」と、日本の先行きを不安視する声が続出。10年後、20年後の日本の人口がどうなっているのか、想像するだけで確かにちょっと怖い……。

しかし、豆しばのつぶやきはそれだけでは終わらず、なんと、「20代を赤ちゃん」だと言い出しました(笑)。これには、「じゃあ私は赤ちゃんってコト…!?」「よっしゃーまだ二十代だから仕事しないで公園にブランコしに行くぞ〜」「21歳児だからハイハイするだけで褒められて生きていきたい」「ベビしばちゃん可愛い〜」といった反応が。少子高齢化が進む中でも、なんともポジティブな発想です。

思わず考えさせられる内容なのに、最後はクスッと笑わせてくれるのが豆しばらしさ。これからも「ねぇ知ってる?」な豆知識で、私たちを驚かせたり笑わせたりしてほしいですね。