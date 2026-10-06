ヒガシマル醤油の「うどんスープ」が、今度は、レンチンレシピの女王・山本ゆりさんとコラボ。シリーズ第3弾となる今回は、包丁要らずのレンチンパスタ「具無しのだしカルボ」を紹介します。

山本ゆりさんコラボ第3弾

うどんスープを使った「具無しのだしカルボ」🍝

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「生クリーム、ベーコン不要!それでもこの美味しさと満足感はうどんスープの旨味の成せる業!包丁も使わずレンジで1発!食べたい時にすぐ作れます」とゆりさんもおすすめの一品✨

レシピはリプへ👇

#山本ゆりさんとヒガシマル

(@higashimaru_ssより引用)

こちらが、レンチンだけでサクッと作れちゃう、具の無いカルボナーラ「具無しのだしカルボ」です。主に、牛乳とうどんスープ、卵で作るのですが、これがとにかく美味しいと大好評。「何これ絶対美味しそう!」「これ作りたい!!」「カルボうどんにしても美味しそう」「全部あるから今日食べてみよう〜」と、SNSで話題になっています。

早速、気になるレシピをチェックしていきましょう。まずは材料(1人分)から。

【材料】

スパゲッティ(袋の表示が5～7分茹でのもの)…100g

チューブのおろしにんにく…2cm

水…220ml

A 溶き卵…1個分

A うどんスープ…1/2袋

A 粉チーズ…大さじ1

A 牛乳…大さじ4

粗びき黒こしょう、好みで粉チーズ…各適量

【レシピ】



作り方は、基本的にレンチンのみ。具が無いので、包丁を使うこともありません。まずは、耐熱容器にスパゲッティを半分に折って入れ、にんにく(チューブ2㎝)と水(220ml)を入れ、ラップをせずに、600wの電子レンジで“袋に記載されている表示時間プラス3分”加熱します。待っている間に、「A」の材料を合わせておきましょう。

レンチン終了後、湯が多く残っていたら流し、2～3回大きく混ぜます。「A」の材料を加えてよく混ぜ、とろみがついたら器に盛ります。ただし、麺が熱々過ぎると卵が固まってしまうので、その時は、いったん大きく混ぜて熱を軽く逃がしてから加えるといいのだとか。逆にとろみがつかなかった場合には、追加で10～20秒チンして、ガーッとよく混ぜるといいそうです。

仕上げに、お好みで黒こしょうや粉チーズをふれば完成です!

本当にレンチンだけなんですね。簡単すぎて感動ものです。洗い物が少ないのも嬉しいですよね。みなさんも、ぜひお試しください。