ヨーグルトに合わせるものといえば、フルーツやはちみつを思い浮かべる人も多いのでは? ところが今回加えるのは、きゅうりと塩、そしてスパイス!?

毎日牛乳でおなじみの日本酪農協同が、公式Instagramで、カレーのお供にぴったりな「ライタ」の作り方を紹介しています。

※画像は「毎日牛乳 日本酪農協同株式会社 公式」(@sifukunogirisya)より引用

4人分の材料は、『毎日ヨーグルト(プレーン)』1/2パック、きゅうり1/2本、塩小さじ1/2、クミンパウダー少々。

まずはきゅうりを5mm角にカット。器にヨーグルトと塩、クミンパウダーを入れ、よく混ぜ合わせます。

クミンの量は好みに合わせて調整でき、おすすめは小さじ1/3～1/2なのだそう。

あとは、切っておいたきゅうりを加えてざっくり混ぜるだけ! お好みで上からクミンパウダーを振れば完成です。

カレーやビリヤニに添えて混ぜながら食べれば、いつもの料理が本格的な異国メニューに……!!

さらに動画では、ミニトマトと紫玉ねぎを加えるアレンジも紹介。ミニトマト5個はくし切りに、紫玉ねぎ1/8個は粗みじん切りにして加えます。赤や紫の色合いが加わり、見た目もぐっと華やかに。

ライタを混ぜることで辛みがマイルドになるため、小さなお子さんがいるご家庭にもおすすめ。ぜひ、おうちで試してみては?