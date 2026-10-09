東京・竹橋の東京国立近代美術館で、芸術の秋を楽しむ全館イベント「MOMAT秋びより」が始まりました。4階から2階までの所蔵品ギャラリーで、重要文化財に指定された鏑木清方の名作3点を筆頭に、菱田春草や東山魁夷、奈良美智の人気作《Harmless Kitty》など、同館を代表する作品が並びます。

約3,000平方メートルのギャラリーに展示されるのは200点以上。19世紀末から現代まで、100年以上にわたる日本の近現代美術の流れを一度に見渡せる、大充実のコレクション展となっています。

■美術館の“本丸”は所蔵作品にあり

企画展に比べて大きく紹介される機会の少ない所蔵作品展ですが、実はここにこそ、美術館の個性と実力が表れます。企画展ギャラリーの広さは約1,500平方メートル。これに対して、所蔵品ギャラリーは約3,000平方メートルと、およそ2倍もの広さ。年に3～4回の展示替えで、毎回200点以上を紹介しています。

背景には、国立美術館に対して、来館の動機となる著名な所蔵作品の展示を強化し、国内外へコレクションの魅力を発信するよう求める国の新たな方針もあるそうで、厳しい課題が課されるなか、「MOMAT秋びより」は、所蔵作品の力をあらためて前面に押し出す試みでもあるのです。

■鏑木清方の重要文化財3部作が7年ぶりに勢ぞろい

鑑賞は4階の第1室からスタート。最初に観客を迎えるのは、近代日本画を代表する画家・鏑木清方の《築地明石町》《新富町》《浜町河岸》です。

左から鏑木清方《浜町河岸》1930年、《築地明石町》1927年、《新富町》1930年、いずれも重要文化財 🄫Kiyoo Nemoto 2026/JAA2600126

この3点は長く個人のもとに所蔵され、1973年の展覧会を最後に、半世紀近く一般の目に触れる機会がありませんでした。2019年に同館の所蔵となり、現在はいずれも重要文化財に指定されています。収蔵時の公開以来、3点がそろって所蔵作品展に登場するのは7年ぶり。

■3フロアを歩いて明治から現代へ

所蔵品ギャラリーは4階から2階へと続き、日本画、洋画、彫刻、写真、現代美術など、時代もジャンルも異なる作品が展開されます。

第1室の鏑木清方から始まり、菱田春草や東山魁夷らの日本画や、海外作品との出合いから生まれた表現、戦後美術、そして現代美術へ。教科書で見たことのある巨匠の作品と、初めて名前を知る作家の作品が同じ空間に並び、日本美術の流れを身体ごとたどるような鑑賞が体験ができます。

「私たちにとっては、どの作品も美術館を代表する重要な作品」と語るのは、同館美術課長の三輪健仁さん。“常設展”という言葉から想像される落ち着いた顔ぶれではなく、歩くたびに主役級の作品との出会いが生まれます。

■奈良美智が大切にする《Harmless Kitty》を長期間展示

約100年の美術史をたどった先、第12室で待っているのが、奈良美智の《Harmless Kitty》です。黒猫のような着ぐるみをまとい、こちらをじっと見つめる子ども。かわいらしさのなかに、挑発的とも寂しげとも受け取れる表情を宿した、海外でも人気の高い作品です。

奈良美智《Harmless Kitty》1994年 🄫Yoshitomo Nara

《Harmless Kitty》は奈良さん自身も大切にしており、海外で開かれる個展にもたびたび出品。そのため、東京国立近代美術館の所蔵品でありながら、長期間“ホーム”で展示することが難しかった作品なのだそう。

海外での巡回がひと休みとなる今年度は、国内外から寄せられる「見たい!!」の声に応えて、できるだけ長く展示される予定。個展でおなじみの代表作をじっくり鑑賞できる貴重な機会となります。

■子どもと一緒に楽しむ「こどもまっと」も

さらに10月16日まで、子どもが大きな声で笑ったり泣いたりしても、周囲を気にせず美術館を楽しめる「Family Day こどもまっと」を開催。3階第10室で特別企画「物語を『みる』」を展開、10月10日から12日までの3連休には、親子で楽しめる参加型プログラムも実施されます。

今期の所蔵作品展「MOMATコレクション」を軸にした秋の特別企画「MOMAT秋びより」は、11月15日まで開催です。