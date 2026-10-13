スーパーやコンビニに並ぶ天恵製菓のどら焼き、最中、そしてまんじゅう。見かけるとつい手が伸びてしまう、ある意味“危険”なお菓子です(笑)。中でも、茶色くテカった「栗まんじゅう」はヨダレ必至。

そんな天恵製菓が、栗まんじゅうの製造ラインをXに投稿したところ、“くりまんじゅう”ファンから大きな反響が!

3時のおやつの時間を過ぎてしまいましたが、くりまんじゅうが通りますよー!

(@tenkei_seikaより引用)

画面を埋め尽くす栗まんじゅう、フォルムもツヤも完璧で、見ているだけでワクワクしてしまいます。

この画像がアップされると、「なぜだろう、可愛くみえる笑」「こんな時間にくりまんじゅうは危険すぎる……お腹空いたハーッ」「くりまんじゅうを見るとほっとする人、たくさんいる気がします(わたしもその一人)」など、癒やし系のコメントが続々。

さらに、「コラボ相手は元祖のドラえもんor新進気鋭のちいかわ…どっちですか!?」といった声も。ちいかわに登場する“パイセン”こと「くりまんじゅう」に見立て、「栗焙煎した栗まんじゅうパイセン!?」「ここにAIで顔描きたい笑」と妄想する人、新エピソードでシーサーにかけた名言「自分を肝臓だと思いなさい」を思い出す人も。

世代によっては、ドラえもんの秘密道具「バイバイン」を連想する人も多く、「ドラえもんのバイバインw」「すぐ食べないと倍になりそう!」などなど、執筆時点で3.2万いいねが寄せられています。

スーパーだけでなく、アニメの中でも活躍する栗まんじゅう。これからも、私たちの生活をほっこり満たしてくれそうです。