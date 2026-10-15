撮影現場が暗くなると…高杉真宙の“ある習性”が共演者から明かされる「すべて真相」「皆さんありますよね?」

テレ東のドラマ『ボーダーズ 警視庁特殊事件対策班』(10月16日スタート 毎週金曜21:00〜)の記者会見がこのほど都内で行われ、沢村一樹、高杉真宙、玉城ティナ、水沢林太郎、眞島秀和、中村俊介、堂場瞬一氏が登壇した。

高杉真宙

高杉真宙、撮影現場で独り言が増える理由とは

会見では、高杉が持つ特別な才能について、共演者たちが問われる場面も。

そこで沢村から「発覚したのはもうちょっと前なんですけど、昨日確定したことがあって」と水を向けられ、水沢が説明役を任されることに。日中に夜のシーンを撮影する際、室内に暗幕を張ることがあるそうで、水沢は「高杉さんが群を抜いて独り言が増えて、ちょっとかわいげのある雰囲気になるんですよ」と説明。高杉の近くに座っているため、その独り言がよく聞こえるといい、「どういうことなんだろうなと思いながら、すっごいおもしろいんですよ」と語った。

このエピソードを受け、高杉は「もうすべて真相ではあるんですけれど」と認めつつ、「確かに元々独り言多いんですよ。すごく多いんですけど、やっぱり暗くなるとね、皆さんありますよね? 深夜テンションみたいなのあるじゃないですか?」「そういう感じになっちゃうんですかね、疑似的に」と同意を求める。

さらに、高杉は「本当に多分、頭の中で考えてること全部流れてるってことですよね(笑)」と自己分析し、「ちょっと気をつけようと思いながら」「ここ(会見の会場も)もちょっと暗いから気をつけようと思って」と話し、笑いを誘っていた。

ドラマ『ボーダーズ 警視庁特殊事件対策班』あらすじ

加速度的に広域化・複雑化する現代社会。犯罪捜査も、従来の「縦割り」の警察組織では限界をきたしている。そこで、既存の組織では対応しきれないサイバー犯罪絡みの殺人事件や、国際的な薬物取引事件などあらゆる“境界線の事件”を扱うために設立された部署が、警視総監直属の特命部署「SCU(特殊事件対策班)」。

SCU に集められたのは、それぞれ異なる特殊技能を持つ5人のプロフェッショナル。元公安でどこか謎めいたキャップ・結城新次郎を筆頭に、特別な「眼」を持つ元捜査一課・八神佑、女性初の刑事部長を目指す野心家・朝比奈由宇、最年少で IT 技術に精通する最上功太、経験豊富な格闘の達人・綿谷亮介が所属している。

サイバー犯罪絡みの殺人事件や国際的な薬物密輸など、ひとつの部署だけでは対応が難しく、従来の捜査ではこぼれ落ちてしまう“境界線の事件”に対し、5人はそれぞれの能力を駆使して真相を追う。