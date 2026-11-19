今年3月に約40年半の歴史に幕を下ろしたTBS系情報バラエティ番組『アッコにおまかせ!』が、2027年1月10日(11:35～12:54)に『アッコにおまかせ!2027SP(仮)』として、1日限りの復活を果たすことが19日、発表された。

レギュラー放送終了から約10カ月での復活に、司会の和田アキ子は「まさかこんなに早く、また『アッコにおまかせ!』で皆さんにお会いできるなんて思ってもいませんでした!」と喜びを語っている。

『アッコにおまかせ!』約10カ月ぶりに1日限りの復活

1985年10月6日にスタートした『アッコにおまかせ!』は、約40年半にわたって日曜昼の顔として親しまれてきた長寿番組。今年3月29日にレギュラー放送を終了したが、多くの視聴者の声に応える形で、2027年の新春に1日限りのスペシャル番組として復活することが決定した。

今回の特番には、おなじみの和田アキ子と峰竜太に加え、進行を務める山形純菜アナウンサー、熊崎風斗アナウンサーが出演。さらに、番組を盛り上げてきた“おまかせ準レギュラー”たちも再びスタジオに集結する。

復活スペシャルならではの特別企画も予定されており、詳しい出演者や番組内容については後日発表されるという。

和田アキ子「まさかこんなに早く」復活に喜び

今回の復活決定を受け、和田は「3月にレギュラー放送が終了して、まさかこんなに早く、また『アッコにおまかせ!』で皆さんにお会いできるなんて思ってもいませんでした!」と驚きを明かした。

続けて「本当に嬉しいですし、こうして特番として復活できることに感謝しています!」と喜びと感謝を伝えた。

また、共演者についても「久しぶりの『アッコにおまかせ!』、どんなメンバーが集まるのか私も楽しみにしています! おなじみのメンバーも集まってくれるのかな? まだ詳しいことは分かりませんが(笑)」とコメント。久々の再集結に期待を寄せている。

最後には「皆さんに楽しんでいただける番組をお届けできるよう頑張ります!」と意気込み、「来年の1月10日! 皆んなで一緒に日曜日のお昼を楽しみましょう!」と視聴者に呼びかけた。

約40年半にわたって日曜昼を彩ってきた『アッコにおまかせ!』。レギュラー放送終了から約10カ月を経て、再びおなじみのメンバーが集まる特別な放送となる。

【編集部MEMO】

『アッコにおまかせ!』は1985年10月6日に放送を開始。和田アキ子と峰竜太らが出演し、約40年半にわたって日曜昼に放送された。2026年3月29日にレギュラー放送を終了。2027年1月10日に、1日限りのスペシャル番組として復活する。

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