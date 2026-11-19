テレ東のドラマ『逆襲シンデレラ〜毒妹のすべてを奪うまで〜』(毎週水曜24:30〜)が2027年1月6日にスタートする。

主人公・成田綾乃役は剛力彩芽

原作は、U-NEXTが手掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」にて11月18日より配信がスタートした、原作・さいマサ氏、作画・WithLinks氏による縦スクロールコミックの同名作。これまで復讐ジャンルで数々のヒット作を世に送り出してきた、U-NEXTとテレ東がタッグを組み、狂気と欲望が交錯する壮絶な姉妹復讐劇を届ける。

人生の絶頂期から一転、妹への罪悪感により自らの人生のすべてを奪われどん底に突き落とされた主人公・成田綾乃役を演じるのは、剛力彩芽。毒妹の最悪な裏切りを知り、本来の美しさを取り戻して復讐へと覚醒していく様を、圧巻の演技力と振り幅で演じる。

キャスト、原作者、スタッフのコメントは以下の通り。

剛力彩芽 コメント

連続ドラマ主演に緊張やドキドキもありますが、出演が決まりとても嬉しいです! 私自身、漫画などで復讐作品をよく読みますが、本作は「やったことは自分に返ってくる」というリアルな因果や人間の本質が丁寧に描かれていて、観る方の立場によって受け止め方が変わるところが魅力だと思いました。過酷な展開が多い物語だからこそ、現場ではスタッフ・キャスト一丸となって絆を深め、皆様に楽しんでいただけるよう撮影を頑張っていきます!

さいマサ氏 コメント

原作者のさいマサです。このたび『逆襲シンデレラ』こと『逆シン』が実写ドラマ化されることになりました! この物語は「姉妹ならではの壮絶なマウントバトル」となっています。豪華な俳優さんたちの共演、そして原作縦スクロール漫画とはまたひと味違う、ドラマならではのスリリングな展開をお楽しみ下さい。こうしてドラマ化されたこと、心より感謝します。

番組プロデューサー・小嶋志和氏(テレビ東京 ドラマビジネス部) コメント

テレ東ではこれまで数多くの復讐劇を世に送り出してきましたが、今回は「姉妹」という最も身近な二人が、女性として、人としての幸せを巡って激しく衝突していく物語です。嫉妬や羨望から妹が引き起こした一つの事件をきっかけに、二人の歯車は大きく狂い始めます。すべてを失い、自らを慈しむことすら忘れてしまった主人公・綾乃が、ただの悲劇のヒロインでは終わらず、あの手この手で徹底的にやり返していく姿を描きます。彼女たちが突き動かされる理由は、単なる歪んだ欲望や嫉妬だけではありません。その奥底にあるプライドや、「誰かに愛されたい」という切実な願いがあるからこそだと感じています。それはきっと、誰もが心のどこかに抱えている感情ではないでしょうか。河原監督をはじめとするスタッフ、原作チームの皆さんと力を合わせ、日々熱い想いで制作を進めています。剛力さんをはじめとするキャスト陣が織りなす容赦なきマウント劇と、人間のドロドロとした感情にどっぷりと漬かりながらスカッと楽しんでいただきたいです。

(C)「逆襲シンデレラ」製作委員会