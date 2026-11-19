テレ東のドラマ『逆襲シンデレラ〜毒妹のすべてを奪うまで〜』(毎週水曜24:30〜)が2027年1月6日にスタートする。
主人公・成田綾乃役は剛力彩芽
原作は、U-NEXTが手掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」にて11月18日より配信がスタートした、原作・さいマサ氏、作画・WithLinks氏による縦スクロールコミックの同名作。これまで復讐ジャンルで数々のヒット作を世に送り出してきた、U-NEXTとテレ東がタッグを組み、狂気と欲望が交錯する壮絶な姉妹復讐劇を届ける。
人生の絶頂期から一転、妹への罪悪感により自らの人生のすべてを奪われどん底に突き落とされた主人公・成田綾乃役を演じるのは、剛力彩芽。毒妹の最悪な裏切りを知り、本来の美しさを取り戻して復讐へと覚醒していく様を、圧巻の演技力と振り幅で演じる。
キャスト、原作者、スタッフのコメントは以下の通り。
剛力彩芽 コメント
連続ドラマ主演に緊張やドキドキもありますが、出演が決まりとても嬉しいです! 私自身、漫画などで復讐作品をよく読みますが、本作は「やったことは自分に返ってくる」というリアルな因果や人間の本質が丁寧に描かれていて、観る方の立場によって受け止め方が変わるところが魅力だと思いました。過酷な展開が多い物語だからこそ、現場ではスタッフ・キャスト一丸となって絆を深め、皆様に楽しんでいただけるよう撮影を頑張っていきます!
さいマサ氏 コメント
原作者のさいマサです。このたび『逆襲シンデレラ』こと『逆シン』が実写ドラマ化されることになりました! この物語は「姉妹ならではの壮絶なマウントバトル」となっています。豪華な俳優さんたちの共演、そして原作縦スクロール漫画とはまたひと味違う、ドラマならではのスリリングな展開をお楽しみ下さい。こうしてドラマ化されたこと、心より感謝します。
番組プロデューサー・小嶋志和氏(テレビ東京 ドラマビジネス部) コメント
テレ東ではこれまで数多くの復讐劇を世に送り出してきましたが、今回は「姉妹」という最も身近な二人が、女性として、人としての幸せを巡って激しく衝突していく物語です。嫉妬や羨望から妹が引き起こした一つの事件をきっかけに、二人の歯車は大きく狂い始めます。すべてを失い、自らを慈しむことすら忘れてしまった主人公・綾乃が、ただの悲劇のヒロインでは終わらず、あの手この手で徹底的にやり返していく姿を描きます。彼女たちが突き動かされる理由は、単なる歪んだ欲望や嫉妬だけではありません。その奥底にあるプライドや、「誰かに愛されたい」という切実な願いがあるからこそだと感じています。それはきっと、誰もが心のどこかに抱えている感情ではないでしょうか。河原監督をはじめとするスタッフ、原作チームの皆さんと力を合わせ、日々熱い想いで制作を進めています。剛力さんをはじめとするキャスト陣が織りなす容赦なきマウント劇と、人間のドロドロとした感情にどっぷりと漬かりながらスカッと楽しんでいただきたいです。
(C)「逆襲シンデレラ」製作委員会
【編集部MEMO】
ドラマ『逆襲シンデレラ〜毒妹のすべてを奪うまで〜』あらすじ 結婚式を目前に控え、父が経営する会社を継ぐ予定の成田綾乃(剛力彩芽)は、仕事も恋も順風満帆な人生の絶頂にいた。しかし、義妹・真帆との交通事故をきっかけにその人生はどん底へと転落する――。綾乃を庇って事故に遭い、車椅子生活となった真帆は世間から悲劇のヒロインとして注目を浴びる。その一方、綾乃は真帆への罪悪感から身なりにも構わなくなり、3年間、真帆の介護に人生を捧げ、義母・瞳からは奴隷のような扱いを受ける日々を送っていた。婚約者・直也との結婚を諦め、退職した会社は瞳の手に。さらには唯一の味方だった父も亡くなり、キャリア、恋人、家族、居場所のすべてを義妹に奪われてしまうのだった。そんなある日、部屋に仕掛けた隠しカメラの映像に、信じがたい光景が映し出される――。真帆は、本当は歩けるにもかかわらず、「歩けない妹」を演じ続けていたのだ。罪悪感に苦しむ綾乃を縛りつけ、すべてを奪い取り、世間から"悲劇のヒロイン"として愛されるために…。尽くし続けた 3 年間の裏切りを知った綾乃の心の中で、怒りと復讐の炎が燃え上がる。「すべてを奪い返してやる……。今度は毒妹(あなた)が地獄に堕ちる番だ」