「クイズで頑張ろうとしてきた子が体力で負けてしまうのは悔しいだろう」――9月21日に日本テレビ系で放送された『第46回全国高等学校クイズ選手権(高校生クイズ2026)』について、10月に開催された同局の番組審議会で、体力を使うクイズの公平性に疑問の声が上がった。高校生の青春を演出することへの違和感や、偏差値を意識させる学校紹介、AI時代のクイズ番組の在り方にも意見が寄せられている。

日本テレビ

「体力で負けてしまうのは悔しい」

『高校生クイズ』は、同じ高校に通う3人1組のチームがクイズ日本一を目指す大会。今年は全国5,984校の頂点を目指し、日本各地を移動しながら、知力、体力、チームワークを競う模様が放送された。

審議会では、「どのチームにも光が当たっていて、勝ったチームも負けたチームも、一人一人の顔が描かれていた」「クイズの質も高く、幅広いジャンルから出題されていて、問題文も非常に丁寧」といった評価が寄せられた。

また、スポーツでは男女で競技が分かれることが多い一方、知力は男女を問わず競い合えるという点に注目する意見もあった。

一方、複数の委員が疑問を呈したのが、体力を使うクイズの比重だ。

「身体を動かす要素の比重が大きくなったのではないか。クイズで頑張ろうとしてきた子が体力で負けてしまうのは悔しいだろう」との指摘に加え、体力差や体格差が勝負を左右することへの懸念も示された。

ハンデによる調整についても、「どちらが勝ってもモヤモヤが残る結果で、本末転倒だと思う」という意見があった。

さらに、敗退した場面の一部がSNSなどで切り取られ、特定の高校生がネット上で批判される可能性にも言及。「より一層のケアが必要ではないか」と、出演者への配慮を求める声が上がった。

「青春は演出できるものなのか?」男女平等や偏差値にも意見

番組が高校生の青春を描く姿勢についても、「青春は演出できるものなのか? 絆とか、涙とか、結果としてなるのはいいが、演出しようとすると気になってしまう。もう少し高校生を信じてもいいのではないか」との指摘があった。

また、「スーパーどろんこ○×クイズ」で、男子高校生が「女子に泥のところをさせるわけにはいかない」といった趣旨の発言をしたことについて、「感覚が古い気がするので、もう少し男女平等でいこうという感じがした」という意見も。

「自分が間違えると他の人に迷惑をかけてしまう」というナレーションについても、「サラリーマン的」として、別の表現を求める声が上がった。

さらに、最終予選で学校名を紹介する際の「枕言葉」にも疑問が呈され、「クイズで勝つことと受験の偏差値に相関はあるのかと思う」と問題提起。偏差値だけではない、多様な高校の姿を見せてほしいという要望が寄せられた。

このほか、高校生たちの普段の勉強や卒業後の進路、リーダーの心境などを掘り下げることや、訪問先の地域住民との交流、地元の食や歴史を紹介することへの期待も示された。

AI時代のクイズの在り方に問題提起 日本テレビ側の回答は

クイズ番組としての完成度を評価しながら、今後の方向性を問う意見もあった。

「AIが何でも答えてくれる時代になり、早押しクイズが感動を呼ぶ時代はまもなく終わるのではないか」とする一方、高校生の視聴者が多いことを踏まえ、継続する意義もあるのではないかと指摘。その上で、「新しいAI時代に対応する番組の在り方」を検討してほしいと提案した。

問題の解説についても、正解に至る考え方や引っ掛けの部分の説明が不十分だったとして、改善を求める声があった。

一方、スタジオ出演者については「大人がすごく優しい保護者目線の上、トークも共感できたので、スタジオがあって良かった」と好意的な評価があり、番組全体についても「テレビらしい良い番組を見た」という意見が寄せられた。

こうした意見に対し、日本テレビ側は「高校生の持つエネルギーを表現するため、体力を使うクイズも入れていますが、体力勝負だけで決まらないように意識をしています」と説明。

また、学校紹介での偏差値の扱いについては、「『偏差値』に重きを置く意図はありませんでしたが、そのように捉えられてしまったことについては、今後、考えていきたいと思います」と回答した。