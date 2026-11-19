フジテレビ系音楽特番『2026FNS歌謡祭』(第1夜：12月2日18:30～23:18、第2夜：12月9日18:30～21:54)の第4弾出演アーティストが19日、発表された。ポルノグラフィティが5年ぶりに出演するほか、Ado、Creepy Nuts、ME:Iら12組が登場する。

ポルノグラフィティ、5年ぶりに「サウダージ」など披露

相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同番組。今年も12月2日と9日の2週連続で放送され、2夜合計約8時間30分にわたって生放送される。

今回、5年ぶりの出演が決定したポルノグラフィティは、第2夜に登場。今年リリースした「マスク・ド・カメロ」を番組だけの特別演出で披露するほか、代表曲「サウダージ」を歌唱する。

また、第2夜にはAdo、Creepy Nuts、PUFFY、JUJUの出演も決定した。

Adoは、実写映画『ブルーロック』の主題歌「モンストロ」を披露。Creepy Nutsは「のびしろ」と「Running Wheel」の2曲をパフォーマンスする。

このほか、第1夜にはAKB48、FANTASTICS、ME:I、第2夜にはME:IのKEIKO＆SUZUも出演する。

Snow Man・ラウール×Alan Walkerが「YUME」を披露

第1夜では、Snow Manのラウールと世界的DJ・音楽プロデューサーのAlan Walkerによるコラボレーションが実現する。

2015年リリースの「Faded」で世界的に知られるようになったAlan Walkerは、自身初となる日本人アーティストとのコラボレーション相手にラウールを選出。

2人は、全編英語詞で構成された楽曲「YUME」を披露する。

劇団四季『リトルマーメイド』、サンリオ人気キャラクターも登場

恒例のミュージカル企画では、第1夜に劇団四季のディズニーミュージカル『リトルマーメイド』が登場。「アンダー・ザ・シー」を『FNS歌謡祭』だけの特別バージョンで披露する。

また、第2夜には「2026年サンリオキャラクター大賞」のTOP7に入った人気キャラクターが集結。

ポムポムプリン、あひるのペックル、シナモロール、ポチャッコ、クロミ、ハローキティ、マイメロディの7キャラクターが、サンリオピューロランドのパレード楽曲「KAWAII FESTIVAL」に合わせてパフォーマンスする。

コラボレーションする“FNSカワイイ選抜メンバー”は、生放送当日に発表される。

【編集部MEMO】

ポルノグラフィティ

岡野昭仁(ボーカル)、新藤晴一(ギター)によるロックバンド。1999年にシングル「アポロ」でメジャーデビュー。「ミュージック・アワー」「サウダージ」「アゲハ蝶」「メリッサ」など数々のヒット曲を発表。ライブ活動を精力的に展開し、幅広い世代から支持を集めている。

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