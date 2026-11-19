「やっぱり佐野くんだった」――M!LKの佐野勇斗が、2027年1月期の日本テレビ系ドラマ『ディアマミー 俺たちの母ちゃんは、殺された。』(毎週日曜22:30～)で、民放GP帯ドラマ初の単独主演を務めることが19日に発表され、祝福の声が広がっている。

昨年10月期に佐野と桜田ひよりがW主演した『ESCAPE』公式X(その後『ディアマミー』に引き継ぎ)では、前日に顔を見せない姿で予告し、佐野を予想する声が多く上がっていた。新作は、母の殺害事件の真相に迫る考察系ヒューマンミステリーとなる。

佐野勇斗

『ESCAPE』ファンへの予告がヒントに…主演発表前から佐野勇斗を予想

ドラマの公式Xでは18日、「#エスケイプ を応援してくださった皆様へ 大切なお知らせがございます」と投稿。さらに「主演は、誰だ?」「明日解禁!」と予告し、新ドラマの主演俳優への注目を集めていた。

佐野は2025年、日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』で桜田ひよりとW主演を務めており、こうした公式Xの動きがファンにとって大きなヒントとなったようだ。

実際に発表前から佐野を予想する声が多く、19日の情報解禁後、Xには「やっぱり佐野くんだった」「やっぱり勇ちゃんだった」と予想的中を喜ぶ反応が見られた。

さらに「民放GP帯初単独主演おめでとう」「考察系 絶対たのしいじゃん」「日曜の男として戻ってきてくれたのがうれしい」など、佐野の新たな挑戦と作品への期待を寄せる声が上がっている。

母の謎の死から10年…大家族の次男が真相を追う

本作は、『大病院占拠』『新空港占拠』『放送局占拠』を手がけた制作チームによるオリジナルの考察系ヒューマンミステリー。

物語の舞台となるのは、かつてテレビのドキュメンタリー番組で全国的に知られた十和田家。父親が失踪し、女手一つで6人の子どもを育て上げた「肝っ玉母ちゃん」は、多くの視聴者から支持されていたが、ある日、謎の死を遂げた。

それから10年後、大家族に密着した番組がスペシャル特番として復活したことを機に、「母ちゃんは、殺されたんだ――」という事実が判明。刑事となった次男・康二を中心に、6人の子どもたちは母の死の真相を追い始める。

佐野が演じる十和田康二(27)は、西相模原警察署刑事部捜査一課に所属する人情派の刑事。明るく真っすぐな性格で、母親譲りの「家族を一つにしたい」という強い思いを持ち、刑事としての仕事と並行して母の死の謎を追い求める。

「今の自分があるのも、今、芸能界にいるのも家族の支えがあってこそ」

佐野は今回の単独主演について、「役者を続けてきて、これまで様々なドラマや映画に出演させていただきましたが、GP帯での単独主演はずっと目標にしていた夢のひとつでした。そのため、お話をいただいたときは本当に嬉しかったです」と喜びを語った。

康二役については、家族や兄弟を大切に思う気持ちに自身との共通点を感じている一方、「世間のイメージだと、僕は“熱血なM!LKの最年長”と言われることが多く、康二役にぴったりと思われるかもしれません。ですが、実際の自分はそこまで常に明るいタイプではないので、個人的にはギャップも感じています」と明かしている。

また、佐野自身もミステリー作品が好きだといい、かつてTBS系ドラマ『流星の絆』に夢中になった経験を紹介。「毎話脚本をいただくたびに“誰が犯人なんだろう”と自分でも考察しながら読み進めています」と話し、視聴者にもSNSや学校、職場などで犯人考察を楽しんでほしいと期待を寄せた。

作品の大きなテーマとなる家族については、自身も3人兄弟の長男で、現在も兄弟で買い物に出かけるほど仲が良いという。さらに、今年の家族旅行では、両親や兄弟らからサプライズで手紙を贈られたことも明かした。

「今の自分があるのも、今、芸能界にいるのも家族の支えがあってこそなので、感情をしっかり込めて演じられる題材だと感じています」と語り、「『ディアマミー』があったからこの3カ月間は本当に楽しかった! と皆さんに思っていただけるよう全力でお届けします」と意気込んだ。

「大家族密着番組でおなじみの家族に殺人事件が起きたら」

プロデューサーの尾上貴洋氏は、これまで手がけてきたサスペンスやミステリーに、家族の温かさや人間ドラマを融合させたいと考えていたという。

親や家族にも、自分の知らない一面や秘密があるのではないか。そこに着目し、「大家族密着バラエティでおなじみの家族の中で、もし殺人事件が起きたら――」という設定を思いついたと説明。「犯人は誰だ」という謎解きと、家族の秘密を追う人間ドラマを融合させる構想を明かした。

また、佐野については、真っすぐな眼差しや熱意だけでなく、その裏に潜む「影」や「秘めた狂気性」といった新たな魅力を引き出したいと期待を寄せる。

演出の西村了氏も、家族を父親や母親、兄弟姉妹といった役割ではなく、一人の人間として見たときに、想像もしなかったドラマが生まれるとコメント。家族の絆と秘密が交錯する、衝撃のクライマックスを予告している。

脚本は福田哲平氏、音楽はゲイリー芦屋氏が担当する。