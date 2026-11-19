茅島みずきが主演するフジテレビのドラマ『女優失格』(12月21日スタート、初回は月曜24:45～、2話以降は毎週火曜深夜 ※関東ローカル、FOD配信)に、豊田裕大、大倉空人(原因は自分にある。)、田中洸希(SUPER★DRAGON)、なえなのらが出演することが発表された。

ドラマ『女優失格』メインビジュアル (C)メンギ・LINE Digital Frontier/NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン

同作は、LINEマンガで累計閲覧数7,000万Views(2026年10月時点)を突破した、メンギ氏による同名ウェブトゥーンが原作。幼少期から“天使理沙”と呼ばれた天才女優・天堂理沙(茅島)が、突然降りかかった大麻疑惑で芸能界を引退し、4年後に再起を目指すラブサスペンスだ。

亡き母との思い出が残る家を守るため、再び表舞台に立つことを決意した理沙。しかし、復帰先では元恋人やライバル、彼女に異常な執着を見せるアイドルらの思惑が交錯。芸能界の光と影を背景に、理沙の過去や出生にまつわる秘密が明らかになっていく。

豊田裕大が元恋人、大倉空人＆田中洸希がアイドル役

豊田が演じるのは、理沙の高校時代の同級生で元恋人の御村悠斗。理沙との別れを機に、大物スポンサー・九条顕代の力を借りてスター俳優となった人物だ。今も理沙への思いを抱きながら、九条とのゆがんだ関係に苦悩している。

豊田は「誰かを思う気持ちに真っすぐな悠斗をまぶしいなと思う反面、その真っすぐさゆえに迷い、もがく姿に惹かれました」と役柄への印象を語り、「原作同様、駆け抜けるようなサクセスストーリーと、きれいごとだけではない恋愛模様を楽しんでいただけたらうれしいです」と呼びかけた。

大倉が演じる一橋世夜は、人気アイドルグループ「オールタイム」のビジュアル担当。かつて理沙と熱愛疑惑が浮上したことがあり、彼女とのドラマ共演を通じて再び関わることになる。演技にコンプレックスを抱き、子役時代から活躍してきた理沙に憧れる人物だ。

大倉は「ビジュアル担当というところが僕にとってはかなりのプレッシャーでした」と告白。世夜が抱える演技の悩みにも共感したといい、「他のキャラクターから彼に向けられたセリフが僕自身にも刺さっていました」と明かした。

一方、田中が演じる朱島朝陽は、「オールタイム」のリーダー。抜群の歌唱力を誇り、世夜には優しく接する一方で、理沙に対しては異常な敵意を見せる。

田中は「初めはアイドルの役と聞いて、どんなキラキラしたアイドルを演じるのかなとワクワクしていました」と振り返る。しかし、台本を読むと想像とは異なる人物だったそうで、「暗い生い立ちをもったクールなアイドルだったので、期待とのギャップが大きくて風邪をひくかと思いました」とコメント。

さらに、朝陽について「少し独占欲の強い性格で、自分の中に抱えている闇を執念深く誰かにぶつけてしまう子です」と説明し、物語で明かされる過去や、大倉演じる世夜との関係に注目してほしいと語った。

なえなの、理沙をライバル視する人気インフルエンサーに

なえなのが演じる藤間夏は、総フォロワー数100万人を誇る人気インフルエンサーで、女優としても活動している人物。玉の輿に乗って芸能界を引退することを夢見ており、当初は理沙をライバル視するが、彼女の演技や姿勢に触れる中で成長していく。

なえなのは「インフルエンサーということで、普段の自分の活動と重なる部分もあり面白かった」と語り、「自信過剰で少し偉そうな夏のキャラクターが個人的にはとても好きでした」とコメント。

また、友情や恋愛、芸能界の裏側に加え、劇中でドラマを撮影するシーンがたびたび登場することも見どころに挙げた。

このほか、劇中ドラマ『マリーゴールド高校』の演出を担当する高崎澪役に菜葉菜、理沙の亡き母・天堂紫花役に福田沙紀、スクープを狙う週刊誌記者・佐藤圭介役に波岡一喜、悠斗をスター俳優に押し上げた大物スポンサー・九条顕代役に黒沢あすか、理沙の才能に目を留める大物俳優・松田聡名役に鶴見辰吾が出演する。

鶴見は「『女優失格』は、“演技”という格闘技で心理戦を繰り広げる、アクション作品とも言えるでしょう」と作品の魅力を表現した。

【編集部MEMO】

大倉空人

2002年4月12日生まれ、神奈川県出身。7人組ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバー。2019年にドラマ『モトカレマニア』で俳優デビューし、映画『ヒッチハイク』で主演を務めた。主な出演作にドラマ『君となら恋をしてみても』『世界で一番早い春』、映画『女神降臨』シリーズなど。

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