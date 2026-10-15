声優の根本京里は10月15日、自身のXを更新。「プライベートなお知らせとなります。いつも応援してくださる皆様、お時間頂戴して申し訳ございませんがご確認のほどよろしくお願いいたします」とつづり、声優の遊佐浩二との入籍を報告した。

「遊佐浩二さんと入籍いたしました」

根本のポストでは「私事で大変恐縮ですが、遊佐浩二さんと入籍いたしました」と報告。続けて「まだまだ未熟な私ではありますが、2人で支え合い、これからもより一層精進する所存です。引き続き何卒よろしくお願いいたします」と伝えている。

根本京里は、青二プロダクション所属の女性声優。2019年、アニメ『ゲゲゲの鬼太郎(第6作)』で声優デビューし、『くノ一ツバキの胸の内』サザンカ役、『瑠璃の宝石』谷川瑠璃役、『アリス･ギア･アイギス Expansion』高幡のどか役などで知られる。2027年4月放送の『カグラバチ』では鏡凪シャル役が決定している。

遊佐浩二は1968年生まれ、フリーの声優。アニメ『超者ライディーン』鳥飼銀牙/ライディーン・アウル役、『弱虫ペダル』御堂筋翔役、『BLEACH』市丸ギン役、『呪術廻戦 死滅回游』禪院直哉役などを演じている。

ファンからは祝福の声も

今回の投稿を受け、ファンからは「おめでとうございます」「遊佐さんの結婚に 俺以外のやつと結婚したのか……になっています」と、祝福の声が多数寄せられている。