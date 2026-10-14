声優事務所「INTENTION（インテンション）」の解散発表を受け、所属声優の東山奈央が14日までに自身のXを更新し、ファンへ向けてメッセージを発信した。

INTENTIONは13日、2027年3月31日をもって会社を解散すると発表。代表取締役を務める鈴村健一が適応障害と診断され、医師から「経営に関わり続ける限り病状は回復しない」との診断を受けたことなどを理由に、解散を決断したと説明している。

この発表を受け、東山は10月13日、Xでコメントを投稿。

株式会社インテンションからのお知らせです。

鈴村さんのご体調が万全になりますように。それが一番です

インテンションの絆はそのままに、

これからも歩んでまいります！

環境は整えていただいていますので、

皆様何もご心配なさらないでくださいね！

今後共、宜しくお願い致します！（東山奈央）

@naobou_officialより

東山は、まず鈴村の体調回復を願った上で、「インテンションの絆はそのままに、これからも歩んでまいります！」とコメント。また、「環境は整えていただいていますので、皆様何もご心配なさらないでくださいね！」と呼びかけた。

INTENTIONは2012年に鈴村が設立した声優事務所。現在は東山のほか、中村悠一、内田雄馬、遠藤綾らが所属している。事務所側は、解散日となる2027年3月31日までは従来通りマネジメント業務を継続し、所属タレントへのサポートを続けるとしている。