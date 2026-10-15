俳優の天野浩成は10月14日、自身のXに一本の動画を投稿。10月16日に発売される、妻で俳優の雛形あきこの写真集『雛形あきこ写真集 三原色』(主婦と生活社刊)を全力でアピールした。

天野浩成

ファンが見慣れた「いつもの階段」

雛形あきこにとって『三原色』は22年ぶりとなる写真集。制作には天野もスタッフとして同行。したという。自身のXアカウント名にも「三原色」と入れるなど、その“全力応援”ぶりにも注目が集まっている。

https://t.co/KFojHDQp0M — 三原色 天野 浩成 (@amano_kousei) October 14, 2026

今回の動画では、階段に座った天野が「ままの写真集『三原色』発売まであと2日！」とアピール。すらりと伸びた脚に、ファンからは「めっちゃ足綺麗で草」「アラフィフとは思えないほど足綺麗」、また8月まで放送されていた『仮面ライダーゼッツ』で天野が演じたキャラクター・ジークと重ねて「悪夢が見れなくていじけたジークみたい」「天野さんがやるとジークに見える」といったコメントが寄せられた。

撮影場所は自宅の階段とみられるが、実はこれまでもたびたびSNSに投稿され、ファンにとっては「おなじみの場所」のようだ。9月に『三原色』の表紙が公開された際にも、天野は階段で表紙のポーズを“再現”しており、今回の投稿にも「他人の家のはずなのに見覚えしかない」「実家の階段より見た階段」と、“いつもの階段”に反応するファンが続出した。

動画内で天野は「東京と大阪でイベントもやります。大阪は僕も行きます。待ってまーす」と告知。最後まで同じポーズを保ったまま語りかけている。

さらに、セリフを言い終えた後もカメラは回り続け、撮影者の笑い声とともに、天野が「早く切っていいよ」と声をかける一幕も。これには「これ多分撮ってるの奥さんだよな」と撮影者を推測する声も寄せられた。

写真集の発売を目前に控えながら、自ら体を張ってカウントダウンする天野。以前の表紙再現に続く“全力PR”に、「そのポーズ!?」「奥様大好きで可愛い」とファンも楽しんでいるようだ。