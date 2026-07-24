7月24日、東京・六本木の「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」にて、同日より全国の映画館で公開がスタートした映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』・映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』のキャストを迎えた夏映画スペシャルイベント トークショーが開催された。さらに、映画にも先行登場しており、7月26日よりテレビ朝日系で放送がスタートする新番組『角醒ハンター オメガホーン』主演・楢原聖も登壇し、【PROJECT R.E.D.】第1弾である『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主演・長田光平からバトンタッチが行われた。

東京・六本木ヒルズで『仮面ライダーゼッツ』＆『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』夏映画スペシャルイベント トークショーが開催された

「変身」「蒸着」ここだけのレアセリフが

イベント前半では、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』より、万津莫/仮面ライダーゼッツ役・今井竜太郎、ジーク/仮面ライダードォーン役・天野浩成、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』より弩城怜慈/ギャバン・インフィニティ役・長田光平、風波駆無/ギャバン・ライヤ役・安井謙太郎が登壇。MCは、宮島咲良と松本寛也がつとめた。

来場した子どもたちやファンの前で、登場したキャストたちは、それぞれ演じる役の「変身」と「蒸着」を披露。仮面ライダーゼッツの変身ポーズを決めた今井は「その怒り、俺が預かる!」と『超ギャバン』弩城怜慈のセリフを勝手にコラボレーション。天野は「緊張してきちゃった」と言いつつ、仮面ライダードォーンに変身、「ゼッツの紫担当」と宣言して会場から拍手が起きた。

ギャバン・インフィニティへ「蒸着!」した長田は、「夢は悪夢を超える」と『仮面ライダーゼッツ』のセリフを返し、今井から「俺の!」とすかさずツッコミを受ける。

MCから「やりたい放題だよ!」と言われるなか、安井は、「俺、これ(蒸着)やるの初めてなんですよ」とファンの前で蒸着シーンを初披露。ギャバン・ライヤの蒸着ポーズを決めたのち、「風波流・壁抜け」と舞台袖に向かって駆け出し、「一人だけ一発芸みたいだ」と場内の笑いを誘った。

本日24日に公開されたばかりの映画をすでに見たファンも多数いるなか、作品の魅力について聞かれ、「『仮面ライダーゼッツ』と『超宇宙刑事ギャバン・インフィニティ』が1本の映画でドンと見られるのは素敵な注目ポイント」と答える長田。また見どころとして、作中でギャバン・インフィニティのマスクが割れてしまう「面割れ」に加えて、コンバットスーツが大破し、腕が露出する演出のことを「腕ちぎれ」と天野が命名したというエピソードも語った。

「ジーク、大活躍でしたね」と言う今井だが、「どこだよ」と天野に冷静につっこまれ、「ノクスと共闘したんですけど、1号2号感がありました」と言い直す。続いて天野は「楽しかったと思ったら、周りのご家族や友達に言ってください。そして今、この時代だ! SNS! (拡散を)よろしくお願いします」と観客に呼びかけた。

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』・映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』のトークショーが終了してキャストがステージから一旦去ったのち、7月26日よりスタートする新番組『角醒ハンター オメガホーン』の特別映像が映し出された。

超ギャバンからオメガホーンへバトンタッチ

人間と角獣の異色バディーがハンターバトルに挑む、大迫力の『角醒ハンター オメガホーン』の映像で興奮冷めやらぬ観客の前に、同作の主人公である炎のシャウト/キャプテン・オメガホーン役・楢原聖が登場。赤いキャップに、リュックを背負ったアクティブな衣装が印象的な姿だ。

「もうずっと足が震えてました」と緊張気味の楢原は、「外での撮影が続いてます。暑いですが、キャストはみんな元気です! 炎角とギリコなんてずっと喋ってる! 鉄壁のレイジもずっと喋ってます! 心配いらないくらい撮影も盛り上がっているので、作品を楽しみにしていてください!」と、『オメガホーン』に登場するキャストや、『超ギャバン』から続投する長田との撮影のエピソードを語った。

『ゼッツ』『超ギャバン』のキャストも再び登場。本イベントの2日後に放送を控える『オメガホーン』にちなみ、放送直前の思い出を聞かれた今井は「皆さんにお届けできるのが嬉しかった」、長田は「【PROJECT R.E.D.】最初の作品であり、長い歴史のある『スーパー戦隊シリーズ』から新しいスタートだったので、受け入れてもらえるかという気持ちもありました。でも、発表の段階で応援の言葉をもらったことで、自信を持って早く皆様にお届けしたいというワクワクの方が大きかったですね」と当時を振り返る。

続いて、『超宇宙刑事ギャバン・インフィニティ』の主人公・弩城怜慈/ギャバン・インフィニティ役を演じた長田光平から、『オメガホーン』の主人公・炎のシャウト/キャプテン・オメガホーン役の楢原聖へ、タスキを渡すバトンタッチが行われた。

このタスキをサインで埋めていきたいという

長田の肩に掛けられた「【PROJECT R.E.D.】」の赤いタスキには、番組名とサインが書いてあるという。「このタスキをサインで埋めていきたい。50年後、100年後も続く作品でありたいと思っているし、不可能なことを可能にしてきた僕たちなので、必ずできると信じてシャウトにこのタスキを託したいと思います」と長田は楢原にタスキを渡した。

長田からの想いを託され、「この【PROJECT R.E.D.】が今後たくさんの人に愛されるよう、僕も日々努めてまいりますので、これからも応援をよろしくお願いします!」と楢原は決意を語った。

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』は、全国の劇場で現在公開中、新番組『角醒ハンター オメガホーン』は、7月26日午前9時30分よりテレビ朝日系24局で放送を開始する。

最後は観客と共に記念撮影が行われた

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

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