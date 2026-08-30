8月30日にTV シリーズ全50話の終幕を迎えた『仮面ライダーゼッツ』より、イベント『仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ』の最新情報が公開された。イベントの本ポスタービジュアルに加え、10月25日に開催される東京DAY2・SP公演のゲスト出演者を発表。美村里江、玉城裕規、小柳心、平川結月の参加が決定したほか、主題歌や挿入歌を歌唱したアーティストとしてNAQT VANE、BACK-ON、昴(from Royz)も登壇する。また、第1部ショー「Secret Case 叶える」のあらすじや高橋悠也氏によるコメントも解禁された。

全公演に出演する7名のキャストが集結! 本ポスタービジュアルが解禁!

テレビシリーズ最終回を迎えた『仮面ライダーゼッツ』の集大成となる『仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ』の本ポスタービジュアルが公開された。

今回解禁されたビジュアルには、万津莫／仮面ライダーゼッツ(演：今井竜太郎)を中心に、ノクス(演：古川雄輝)、ジーク(演：天野浩成)、ねむ(演：堀口真帆)、富士見鉄也(演：三嶋健太)、南雲なすか(演：小貫莉奈)、万津美浪(演：八木美樹)が集結。テレビシリーズ最終話で莫が夢の中で新設した極秘防衛機関「ZEZTZ」のロゴを背に、チームとして司令官・万津莫のもとに結束した姿が描かれている。

足元の水面には仮面ライダーゼッツエクスドリーム、仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウ、仮面ライダードォーンが佇んでおり、これから始まる「最後の戦い」を予感させるビジュアルだ。

キャッチコピーは「夢を抱いて、未来へ進め。」。物語のその後を歩むキャラクターたちと、今後広い世界へ羽ばたいていく出演者、そして「仮面ライダーゼッツ」を応援してきたファンたちのすべてが「“次なる未来”へ進んでいく」というファイナルステージを象徴する言葉となっている。

SP公演ゲストが決定!

『仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ』最終日となる10月25日東京DAY2・SP公演の追加ゲストも発表された。

10時公演にはザ・レディ役の美村里江、13時30分公演にはコードナンバー：スリー役の玉城裕規、コードナンバー：ファイブ役の小柳心、コードナンバー：シックス役の平川結月の参加が決定。

さらに主題歌・挿入歌をつとめたアーティストも集結。前期主題歌「VISIONS」を担当したNAQT VANEよりボーカリストのYunoa、挿入歌「Kickstart」を手掛けたBACK-ON、そして38話で使用された挿入歌「NoxoN -ノクスオン-」を担当した昴(from Royz)が出演する。

また、東京DAY2の3公演すべてのWEB配信も決定した。

第1部ショーのあらすじ公開! 脚本・高橋悠也のコメントも到着

また、オリジナルストーリーで贈る「第1部 仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ」である「Secret Case 叶える」のあらすじも公開された。脚本は、テレビシリーズ全話と映画の脚本を担当した高橋悠也だ。テレビシリーズ最終話のラストカットで描かれた、莫の「おはよう」。その言葉に至るまでの「テレビシリーズの空白を埋める物語」だという。

「Secret Case 叶える」あらすじ

人間の悪夢に巣食う怪人・ナイトメアから、人々を救うべく戦い続けた無敵のエージェント・万津莫＝仮面ライダーゼッツ。

自らの体を犠牲にしながら、夢の奥深くへの潜入を繰り返した彼はついに、すべてを無に帰そうとする忘却の悪夢を打ち破り、世界を救った。

その代償は重く、未来永劫、夢の世界に生きることを余儀なくされてしまう。

しかし、テレビシリーズ最終話。仲間たちが待つ部屋で、莫は「おはよう」の言葉と共に目を覚ます。

夢に取り残されたはずの彼は、どうやって現実への帰還を果たしたのか？

今回の『Secret Case 叶える』で描かれるのは、この「おはよう」へとつながる、秘められた“空白の軌跡”だ！

「今、俺はこの夢の世界でたった一人で戦っている。二度と現実には戻れないという、運命の下に……。」

「極秘防衛機関ZEZTZ」のエージェントとして、人知れず夢の世界を守り続けていた莫。

しかしナイトメアの出現は止めどなく、その頻度はなぜか増え続ける。

単身での任務遂行に限界を感じた莫は、「エージェント採用試験」を敢行することに。

その情報を聞きつけたねむの呼びかけにより、エントリーしたのは富士見・なすか・美浪の3名。

予想外のメンバーに驚く莫だったが、その頃、夢の世界に迫る“最大の脅威”をいち早く察知した、ノクスとジークもまた、動き出していた。

鳴り響く、邪悪な鼓動。夢に生きる莫の運命は、いかに――。

それは、「おはよう」へとつながる物語。最後のミッションに、挑め。

脚本・高橋悠也コメント

テレビシリーズと映画を経て、ゼッツの世界観とキャラクターは書き尽くしたつもりでいたんですが、想像の余地を残す終わり方をしていたこともあり、このファイナルステージはそんな余白が回収される物語になりました。

ゼッツを愛する人たちに観ていただければ、非常に納得度の高いショーになると思います。単純なエピローグ、もしくはカーテンコール的な楽しい舞台というだけではなく、“ゼッツ学”というものがあるのであれば、最後の「履修すべき一幕」なんじゃないかなと思っています。ぜひ、楽しみにしていて下さい。

キャラクターソングのセットリストを公開!

秘話満載のトークコーナーとミュージックライブで盛り上がる「第2部 Welcome to ZEZTZルーム」での、出演キャストが歌うキャラクターソングのセットリストも解禁された。

「第2部 Welcome to ZEZTZルーム」ではキャラクターソングライブも

会場チケット一般発売開始

会場チケットおよびハイタッチ券は8月30日9時30分より一般発売を開始。好評を受け、愛知公演と東京公演では注釈付き見切れ席も追加販売される。

『仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ』は9月26日の大阪公演からスタートし、愛知、新潟、福岡を経て、10月24日・25日の東京公演でフィナーレを迎える。

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