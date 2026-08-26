日本マクドナルドは9月2日、「月見ファミリー」新作3商品を含む全8種を全国のマクドナルド店舗(一部の店舗除く)で発売する。

月見ファミリー

「月見ファミリー」全8種が登場

月を愛でる秋の風習"お月見"をイメージして1991年に誕生し、今年35周年を迎える「月見バーガー」(単品460円～/バリューセット760円～)は、毎年秋に期間限定で販売している人気商品。お店で一つずつ蒸し焼きにしている国産たまごを月に見立て、つなぎの入っていないジューシーな100%ビーフパティにスモークベーコンをのせ、クリーミーな味わいのトマトクリーミーソースを合わせた。

新作バーガー「炙り牛すき焼き風月見」(単品570円～/バリューセット870円～)は、お店で一つずつ蒸し焼きにしている国産たまごと、つなぎの入っていないジューシーな100%ビーフパティに、スモークベーコン、コクのあるチェダーチーズをのせ、クリーミーな味わいのトマトクリーミーソースを合わせた。さらに、牛肉や野菜の旨みと香ばしい炙り風味が広がるすき焼きフィリングを加え、スチームしたバター風味のふわもち食感のバンズでサンドした。

「チーズ月見」(単品490円～/バリューセット790円～)は、月見バーガーに、コクのあるチェダーチーズを加えた一品。

「月見マフィン」(単品420円～/バリューセット620円～/コンビ480円～)は、お店で一つずつ蒸し焼きにしている国産たまご、風味豊かなソーセージパティとスモークベーコンに、クリーミーな味わいのトマトクリーミーソースを加え、イングリッシュマフィンでサンドした、朝マック限定で楽しめる一品。

夜マック限定の新商品「チーズチーズ倍月見(チーチー倍月見)」(単品670円～/バリューセット970円～)は、2枚の100%ビーフパティに、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズをそれぞれ1枚ずつ加え、お店でひとつずつ蒸し焼きにしている国産たまご、スモークベーコン、クリーミーな味わいのトマトクリーミーソースを合わせた、ボリュームたっぷりの一品。

昨年好評だった「あんバターとおもちの月見パイ」がリニューアル。「北海道産バターとあんことおもちの月見パイ」(単品200円～)は、つぶ感のあるあんことやわらかい食感のおもちに、今年は新たに北海道産バターを使用し、より風味豊かでコク深い味わいに仕上げたバターフィリングを加え、サクサクのパイで包んだ。ほんのり塩味と焦がした風味を効かせたバターフィリングが、あんこのやさしい甘さとおいしさを引き立てる。

2024年に発売した「長野県産シャインマスカット」(S 200円～/M 280円～/バリューセット価格Mサイズ＋50円)が復活する。長野県産のシャインマスカット果汁を使用したフルーティな秋限定のマックシェイク。

「チキンマックナゲット」の新ソース「黄金のたまごタルタルソース」(単品50円～)は、黄金の月をイメージした色合いに、パセリの緑が映える、風味豊かなたまごのコクが特長のタルタルソース。アクセントに粗挽きブラックペッパーを効かせることで、やみつき感のある味わいに仕上げた。コクのあるたまごの味わいとピクルスの爽やかさが、チキンマックナゲットと相性抜群だという。

新TVCMは宮﨑あおいさん、塩﨑太智さん、佐々木舞香さん

9月1日から放映する新TVCMでは、3年連続出演となる宮﨑あおいさんが月見バーガー、マクドナルドのCM初出演となる塩﨑太智さんがチーチー倍月見、マクドナルドのCM初の単独出演となる佐々木舞香さんが北海道産バターとあんことおもちの月見パイを、三者三様の楽しみ方で満喫するストーリーを届ける。民謡の"炭坑節"を木村カエラさんが、"月見でたでた～月見でた～ヨイヨイ"と歌う楽曲に合わせて、月見の季節と商品の魅力を伝える。