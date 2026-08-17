日本マクドナルドは8月17日から、「炭酸ドリンク」のS・Mサイズを特別価格150円(通常価格:Sサイズ160円～・Mサイズ290円～)で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗で実施する。

炭酸ドリンク S・Mサイズが最大140円おトク

同社では、年間を通して人気の商品を次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーンを展開している。連日猛暑が続く夏の季節に、冷たいドリンクを飲んで快適に過ごしてほしいとの想いから、同キャンペーンとして初めて炭酸ドリンクを対象とし、8月28日までの12日間限定でS・Mサイズを特別価格150円で販売する。

対象となる炭酸ドリンクは、「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」「ファンタ メロン」「ファンタ グレープ」「スプライト」「Qoo 白ぶどう」の全6種類。ストローなしで飲めるフタ「ストローレスリッド」を使用したカップでゴクゴクと飲める。

対象ドリンク

また、「マックフライポテト」のM・Lサイズを特別価格250円(通常価格:Mサイズ350円～・Lサイズ400円～)で販売するキャンペーンも同時期に実施する。

日向坂46大野愛実さんが「Ms. トクニナルド」に

8月14日から放映開始となる新TVCMでは、マクドナルドのCMに日向坂46の大野愛実さんが初登場する。黄色の衣装に身を包んだ新キャラクターの「Ms. トクニナルド」として登場し、「暑い夏は冷たい炭酸をゴクゴク、トクトク、飲みたいの!」と、炭酸ドリンクを片手に軽やかに歩き回る。そして全身で華麗にトクニナルドの「ト」を表現し、炭酸ドリンクをおトクに変える。冷たい炭酸ドリンクを飲んで"シュアわせ～"な表情を見せるMs.トクニナルドを通して、今だけおトクなキャンペーンの魅力を伝える。