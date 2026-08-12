日本マクドナルドは8月19日、「クッキー&チョコミントフラッペ」(490円～)全国の日本マクドナルド店舗(一部の店舗は除く)で発売する。

チョコミントファンに支持された人気商品がリニューアル

同商品は、2024年7月に期間限定で登場し、多くのチョコミントファンに支持された商品。ミントの爽快感に加えてコクがあるやさしい甘みも楽しめる、満足感のある味わいにリニューアルした。爽やかなミントが香る、チョコミントならではのすっきりとした甘さのフラッペドリンクに、なめらかなホイップクリームとザクザク食感が楽しいココアクッキーをトッピングした。見た目も、味わいも、食感も楽しめる期間限定フラッペ。

レギュラー販売中の「クッキー&クリームチョコフラッペ」(470円～)は、北海道産生クリームをドリンク部分に新たに配合し、コクとまろやかな甘みを楽しめるチョコフラッペにリニューアル。北海道産生クリームとココアパウダーを使用した、クリーミーなコクが楽しめるチョコフラッペドリンクに、なめらかなホイップクリームとザクザク食感が楽しいココアクッキーをトッピングした。ひんやりとしたフラッペならではの口あたりに、芳醇なチョコの香りとミルクを感じるまろやかな甘さ、ココアのほろ苦さが重なり、一口ごとにチョコのおいしさを味わえるフラッペ。

新TVCMはHANAのJISOOさん&YURIさん

8月18日から放映予定の新TVCMでは、ダンス＆ボーカルグループHANAのJISOOさんとYURIさんが出演する。JISOOさんのトレードマークの青髪とも調和する幻想的な"ミント空間"の中、撮影の合間に自然体で楽しむ様子に加え、チャイコフスキー「花のワルツ」のオリジナルアレンジ曲に合わせて軽やかに踊るシーンが印象的に描かれる。