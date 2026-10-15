カカクコムが運営するレストラン検索・予約サイト「食べログ」は10月14日、ユーザーから高い評価を集めた「食べログ 焼肉 百名店 2026」を発表した。

食べログ 焼肉 百名店 2026

「食べログ 百名店」は、「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年からさまざまなジャンルで毎年発表しており、「焼肉 百名店」は今回で9回目となる。

今回もTOKYO・EAST・WESTの3エリアに分け、それぞれ100店を選出。選出基準日は2026年8月13日で、同日時点で第一ジャンルが「焼肉」または「ホルモン」となっている店舗を対象に、各エリアの総合点上位100店を選んだ。

選出店の多かった市区町村・都道府県をみると、TOKYOは港区が26店、中央区が13店、渋谷区が10店。EASTは愛知県が32店、北海道が13店、神奈川県が10店となった。WESTでは大阪府が44店、兵庫県が16店、京都府が11店となっている。

TOKYOの初選出店は9店

TOKYOでは9店が初選出された。

焼肉店の実家で育った元プロボクサーのオーナーが独立し、大塚の人気店「焼肉冷麺だいじゅ」に続いてオープンさせた「焼肉ホルモン金樹 中目黒」(目黒区)や、全席完全個室の洗練された空間で、専属の焼き師によるフルアテンドで厳選和牛を堪能できる「焼肉牛印 神楽坂店」(新宿区)などが選ばれた。

また、精肉店「扇矢」が厳選する、その時々で最も良質な但馬牛を味わえる「士士」(港区)や、駅直結の和空間で、近江彦根和牛などの多彩な部位を豪華に盛り合わせた「大皿焼肉」や肉刺しを楽しめる「六本木 大皿焼肉 老中」(港区)なども名を連ねた。

TOKYOの初選出店は以下の9店。

和田(品川区)

ホルモン焼 炭蔵(新宿区)

焼肉牛印 神楽坂店(新宿区)

焼肉つじむら(新宿区)

丸光苑(墨田区)

焼肉 銀座コバウ 並木通り店(中央区)

士士(港区)

六本木 大皿焼肉 老中(港区)

焼肉ホルモン金樹 中目黒(目黒区)

EASTの初選出店は15店

EASTでは15店が初選出された。「The Tabelog Award 2026」で2年連続Silverを受賞した「炭火焼肉ホルモンさわいし」が手掛ける2号店「焼肉さわいしmini」(神奈川県川崎市)や、創業60年の歴史を持ち、小ネギで結ぶ「元祖ネギタン塩」や自家製の盛岡冷麺を楽しめる「大同苑 盛岡総本店」(岩手県盛岡市)などが選ばれた。

また、札幌・麻生エリアの人気店「炭火焼肉 ホルモン にく式」が手掛け、芝浦直送の厳選肉や一頭買いした北海道産ホルモンの「肉刺し盛り」を味わえる「炭火焼肉 肉刺し にく式 南郷18丁目店」(北海道札幌市)も初選出。

食肉市場から一度も真空処理せずに直引きする高鮮度の内臓類を、専属の焼き師によるフルアテンドで楽しめる「裏篠田」(愛知県名古屋市)など、地域に根ざす老舗から注目の新店舗まで幅広く選ばれた。

EASTの初選出店は以下の15店。

炭火焼肉 肉刺し にく式 南郷18丁目店(北海道)

炭火焼肉 焼きしゃぶ にく式 琴似店(北海道)

焼肉 神楽 すすきの本店(北海道)

焼肉処 肉八クロベ(北海道)

焼肉リゾートハワイ(北海道)

大同苑 盛岡総本店(岩手県)

焼肉さわいしmini(神奈川県)

焼肉ホルモン 亀萬(神奈川県)

焼肉 東山食堂 本店(長野県)

養老焼肉 銀角(岐阜県)

焼肉 うしなり(静岡県)

裏篠田(愛知県)

精楽園(愛知県)

大衆焼肉 焼肉エース 新栄店(愛知県)

焼肉 南月(愛知県)

WESTの初選出店は12店

WESTでは12店が初選出された。約60年の歴史を持つ精肉店をルーツに、「肉師」が手掛けるA5ランク近江牛の焼肉や新鮮な生食などを、日本庭園を望む上質な空間で楽しめる「雪月花 彦根」(滋賀県彦根市)や、内閣総理大臣賞を受賞した宮崎牛や佐賀牛、希少な黒毛和牛ハラミなどをリーズナブルに味わえる「焼肉たまき」(大阪府大阪市)などが選ばれた。

さらに、タレや副菜まで自家製にこだわり、脂身を抑えた厳選肉や専用ブレンド米で身体に優しい焼肉を提案する「焼肉屋 KEIZO」(大阪府大阪市)や、鹿児島県産を中心とした黒毛和牛の雌牛にこだわり、部位ごとのカッティングで赤身肉の旨みを引き出す「赤身焼肉USHIO」(福岡県福岡市)なども初選出となった。

WESTの初選出店は以下の12店。

雪月花 彦根(滋賀県)

299(京都府)

ホルモン千葉(京都府)

Kuku(大阪府)

深夜焼肉 じる(大阪府)

南さつま(大阪府)

焼肉たまき(大阪府)

焼肉ぽむる(大阪府)

焼肉屋 KEIZO(大阪府)

大浦ミートゲストハウス(兵庫県)

小望月(兵庫県)

赤身焼肉USHIO(福岡県)

なお、移転やリニューアルの場合も初選出としている。また、ほかのジャンルを含めて初めて百名店に選出された店舗も「初選出」に含まれる。