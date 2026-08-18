カカクコムが運営する「食べログ」は8月18日、「食べログ アイス・ジェラート 百名店 2026」を発表した。選出基準日は2026年7月6日。第1ジャンルが「ジェラート・アイスクリーム」または「ソフトクリーム」となっている店舗から、点数上位100店を選出した。

食べログ アイス・ジェラート 百名店 2026

「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、「アイス・ジェラート 百名店」は今回で2回目の発表となる。

都道府県別の選出店舗数は、東京都が25店で最多、次いで神奈川県15店、北海道14店となった。また、新たに12店が百名店入りした。

2026年は初選出が12店

1900年にローマで創業した歴史ある老舗ジェラートの味を日本で提供する「Giolitti Cafe 有楽町店(2021年オープン)」(東京都千代田区)や、昭和30年の創業以来レストラン向けデザートアイスの製造ルーツを受け継ぐ「ソーワ」(東京都港区)、初代のレシピを守り1980年の創業以来、別府温泉の"湯上がりスイーツ"として愛され続ける「冷乳果工房GENOVA」(大分県別府市)といった、確かな歴史や独自のストーリーを持つ名店が選出された。

一方で、「食べログ スイーツ TOKYO 百名店 2023」選出の人気パティスリー「ビヤンネートル」(東京都渋谷区)が手掛ける自然派ジェラート専門店「FLOTO」(東京都渋谷区)や、「食べログ スイーツ 百名店」に過去6度選出され、チョコレートの世界大会である「ワールドチョコレートマスターズ」で優勝経験を持つ平井茂雄シェフが率いる名店「L'AVENUE」(兵庫県神戸市)の2号店でこだわりのチョコレートアイスを楽しめる「L'AVENUE BiS(2022年オープン)」(兵庫県)など、スイーツの名店から誕生した注目の専門店も今回初選出となっている。

さらに、皿盛りデザートの技術を競う「グラス(氷菓)を使ったアシエットデセール・コンテスト」で優勝し、本場イタリアでジェラート作りを修業した実力派シェフが秦野産の厳選素材と本場の技を掛け合わせる「アリエッタ デル ジェラート」(神奈川県秦野市)や、イタリア国際コンクールで3度の受賞経験を持つジェラート職人が、こだわりのイタリア製マシーンで素材の味わいを最大限に引き出す濃厚なピスタチオジェラートで知られる「ジェラテリア ジーナ」(長野県北佐久郡)をはじめ、全国各地から計12店が新たに百名店に選ばれた。

初選出12店は以下のとおり。