カカクコムが運営する「食べログ」は9月1日、「食べログ スイーツ 百名店 2026」を発表した。選出基準日は2026年7月15日。TOKYO・EAST・WESTの3エリアから各100店を選出した。

食べログ スイーツ 百名店 2026

「食べログ スイーツ 百名店」は、食べログユーザーから高い評価を集めたスイーツの名店100店を選出するグルメアワード。2017年からさまざまなジャンルで毎年発表されており、「スイーツ 百名店」は今回で7回目となる。

なお、EASTは北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県が対象。

WESTは富山県、石川県、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県が対象となる。

エリア別に選出店が多かった市区町村・道府県を見ると、TOKYOでは渋谷区と世田谷区が各14店、千代田区が13店となった。EASTでは神奈川県が39店と約4割を占め、愛知県17店、埼玉県13店と続いた。WESTでは大阪府が40店、京都府が22店、兵庫県が17店となり、この3府県で8割近くを占めた。

TOKYOは初選出15店、「蒼菓」「Yama」など

「蒼菓」(港区西麻布)は、「食べログアワード」で複数回ゴールドを受賞している「蒼」が手がけ、目の前で仕上げるデザートコースとお茶のペアリングを楽しめる。

季節のフルーツの香りや味わいを生かした繊細なデザートをコースで提供する「Yama」(港区白金)や、フルーツのプロが選んだ果物を使った美しいパフェが特徴の「フルーツすぎ」(豊島区北大塚)も選出。

TOKYO初選出15店は以下の通り。

・エシレ パティスリー オ ブール 東急フードショー エッジ店(渋谷区)

・渋谷西村 フルーツパーラー 道玄坂店(渋谷区)

・オー・メルベイユ・ドゥ・フレッド(新宿区)

・マジドゥショコラ(世田谷区)

・パティスリー フォブス(台東区)

・シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 銀座5丁目店(中央区)

・ノワ・ドゥ・ブール 日本橋三越店(中央区)

・パティスリー イーズ(中央区)

・スイーツ&デリ(千代田区)

・ドース イスピーガ(千代田区)

・フルーツすぎ(豊島区)

・蒼菓(港区)

・ハドソンマーケットベーカーズ(港区)

・Yama(港区)

・LESS by Gabriele Riva & Kanako Sakakura(目黒区)



EASTは初選出11店、鎌倉「レガレヴ」や弘前「グランメルシー」も

パリで長く修業したシェフが手がける「レガレヴ」(神奈川県鎌倉市)では、オレンジの香りを付けた特製ソースを合わせた温かいクレープや美しいケーキを提供する。青森県弘前市からは「グランメルシー」が選出。パイ生地の軽快な食感と地元産リンゴの自然な甘みを生かしたアップルパイを展開している。週3日のみ営業し、素材を大切にした焼き菓子を丁寧に作る「焼菓子工務店」(神奈川県横浜市)も初選出となった。

EAST初選出11店は以下の通り。

・グランメルシー(青森県)

・明治の館 ケーキショップ(栃木県)

・IDEBOK Sweets Cafe 海ほたる店(千葉県)

・CHOCOLATE BANK(神奈川県)

・浜志まん(神奈川県)

・水信フルーツパーラー(神奈川県)

・焼菓子工務店(神奈川県)

・レガレヴ(神奈川県)

・熱海プリン(静岡県)

・ヴァンサン ゲルレ ビスキュイ フランセ(愛知県)

・ぴよりんshop(愛知県)



WESTは初選出12店、素材の味を生かした店も

フランスの伝統的な技法を用い、素材の味わいを生かした生菓子や焼き菓子を提供する「PHILO&CO.」(大阪府大阪市)や、詩を添えて楽しむ創作焼き菓子を展開する「ノーウェアマン」(京都府京都市)が選出された。愛媛県松山市からは、かんきつ専門店の「noma-noma」が初選出。注文を受けてから作るフレッシュジュースやパフェを楽しめる。

WEST初選出12店は以下の通り。

・KIMURA(京都府)

・ノーウェアマン(京都府)

・ベルアメール 京都別邸(京都府)

・和栗専門 紗織(京都府)

・ダニエル ルクア店(大阪府)

・ちひろ菓子店(大阪府)

・PHILO&CO.(大阪府)

・Masahiko Ozumi Paris(大阪府)

・パティスリー アキト(兵庫県)

・マモン エ フィーユ(兵庫県)

・10ファクトリー 松山本店(愛媛県)

・noma-noma(愛媛県)

