吉野家は10月8日、魚定食シリーズ第3弾となる「牛さんま定食」を、全国の店舗にて期間限定で発売した。
同商品は、外はパリッと中はふっくら焼き上げた北海道産のさんまと、吉野家秘伝のたれで煮込んだ「牛小鉢」を一度に味わえる秋限定の定食メニュー。価格は899円で、定食のご飯増量やおかわりは無料となる。
あわせて、さんまをシンプルに味わえる「さんま定食」(789円)や、「さんま」(327円)単品も用意する。期間中は、朝食メニューの鮭をプラス77円でさんまに変更することもできる。
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