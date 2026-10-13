ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は10月13日より、「ハロウィンキャンペーン」を開催している。

今年のビッグボーイのハロウィンは、10月13日～31日までの期間限定で、サラダバーやデザートがハロウィン仕様になって登場。イカスミを練り込んだミステリアスな黒色パスタが目を引く「しめじとほうれん草のハロウィントマトパスタサラダ」や、かぼちゃやニンジンの色合いがハロウィン気分を盛り上げる「パンプキンポテトサラダ」、ニンジンの鮮やかなオレンジ色と紫キャベツの深い紫色がハロウィンを連想させる「ハロウィンキャベツミックス」、かぼちゃの風味がふんわりと広がる「パンプキンプリン」が並ぶ。

また、ビッグボーイの公式アプリではキャンペーン期間中、「プレミアムセット」や「サラダバーセット」が110円引きになるクーポンを配信。1日1回、1会計につき注文点数分利用できる。さらに、来店した小学生以下の子どもにプレゼントするおもちゃには、数量限定でハロウィン仕様のものも登場する。おもちゃはなくなり次第終了となる。

※ビッグボーイダイニング早稲田店では、サラダバーの内容ならびに価格が異なる。

※食材の状況により、販売内容が変わる場合がある。