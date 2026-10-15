軽井沢星野エリア(長野県軽井沢町)では10月30日、屋外アイススケート場「ケラ池スケートリンク」がオープンする。

美しい軽井沢の紅葉を眺めながらスケート体験

同スケートリンクのコンセプトは「森を感じるスケートリンク」。「軽井沢野鳥の森」に隣接しており、リスやムササビ、フクロウなど多様な生き物が息づいている。この恵まれた環境を活かし、季節の移ろいをスケートとともに体感できる場として、紅葉の季節より営業を開始する。

営業期間は2026年10月30日～2027年3月7日(予定)。休業日は2026年11月18日、2027年2月24日、25日。天然氷エリアは、例年12月末～2月中旬頃まで滑走できる。営業時間は時期によって変動する。10月30日～11月20日は10:00～16:00(最終受付15:00)、11月21日～11月30日は10:00～18:00(最終受付17:00)。

料金は大人(中学生以上)1,900円～、小学生以下1,300円～で、貸靴料を含む。滑走時は手袋の着用が必須。現地では400円で販売する。

紅葉に包まれる森の中で楽しむ、ひと足早い「初滑り」

オープンを迎える10月末は、軽井沢の紅葉が最も美しい時期。鮮やかなモミジやカラマツに囲まれたロケーションの中で、どこよりも早く「初滑り」を楽しめる。本格的な寒さが訪れる前で屋外でも過ごしやすく、秋は滑走範囲がコンパクトなため、スケートに慣れていない人でも安心して楽しめる季節。

スケート靴を履いたまま味わう、森を感じるカフェラテ

森の生き物の絵柄があしらわれた温かなカフェラテ

併設のカフェでは、コーヒーやココア、ハーブティーといったホットドリンクを販売する。なかでもキツツキやムササビなど森の生きものを描いたカフェラテは、豊かな自然のぬくもりを感じられる一杯。また、一般的なリンクと異なり、当施設ではスケート靴を履いたままリンクサイドで飲食ができるため、滑走の合間にあたたかなドリンクを手に、ゆったりとした時間を過ごせる。

軽井沢の自然が育む「天然氷」での滑走

天然氷エリアオープン時のケラ池スケートリンク

ケラ池スケートリンクは、軽井沢野鳥の森から流れ出る沢の水を利用し、秋は冷却装置で池の一部を凍らせる。冬が深まる12月下旬から1月初旬になると厳しい寒さで池全体が凍り、滑走エリアが広がるとともに天然氷の上を滑走できるようになる。季節の進みに合わせて、同じ池の上でも異なる氷の表情や滑り心地を楽しめる。

長野県民へ感謝を込めた記念企画を実施

開業10周年を記念し、オープン初日からの2日間(10月30日・31日)は長野県民を対象とした無料開放を実施する。11月1日～11月20日は特別優待として、大人1,500円、子ども900円で利用できる。いずれも身分証明書の提示が必要となる。